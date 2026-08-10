Иран пригрозил Украине ответными мерами за удар по торговому судну в Каспии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

Тегеран прямо заявил, что его не устраивают оправдания Киева.

Иран пригрозил Украине за удар по судну

Фото: www.globallookpress.com/Russian Look

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Иран предупредил Украину о неминуемых ответных мерах, если Киев не компенсирует ущерб за целенаправленный удар по торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«Мы очень четко изложили свою позицию. Мы не удовлетворены утверждениями украинской стороны о том, что данный инцидент был непреднамеренным», — приводятся его слова в материале агентства IRNA.

Трагедия произошла 25 июля. В результате атаки на борту прогремел взрыв, унесший жизнь одного члена экипажа, еще один моряк получил ранения. Тегеран немедленно вызвал временного поверенного в делах Украины и заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

Еще 28 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева возмещения ущерба. А советник верховного лидера Исламской Республики Мохсен Резаи и вовсе сообщил, что Тегеран планировал нанести ответные удары по трем объектам на украинской территории.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина пообещала США не бить по нефтяным объектам КТК в Черном море.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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