Развелись и снова поженились: пять звездных пар, давших любви второй шанс
Знаменитые супруги доказали, что расставание иногда бывает не окончательным.
Фото: legion-media/Persona Stars/053
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Шеф-повар Константин Ивлев воссоединился с женой Валерией
На днях шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев сообщил о воссоединении с женой Валерией после развода. Издание 7Дней.ru сделало подборку пар, которые тоже дали второй шанс отношениям.
Константин и Валерия Ивлевы поженились четыре года назад, однако прошлой осенью стало известно об их расставании. Валерия рассказывала, что причиной стали накопившиеся обиды, непонимание и ремонт в загородном доме, который окончательно рассорил супругов.
После развода у обоих начались новые отношения, но вскоре бывшие супруги поняли, что поторопились. Новый год они решили встретить вместе, а четырехлетняя дочь Ника постоянно просила родителей поговорить и помириться. В итоге Константин и Валерия снова сошлись.
Рекордсмены по разводам
Необычная история произошла у народного артиста России Владимира Новикова и его жены Елены. За 26 лет совместной жизни они 15 раз регистрировали брак и 14 раз разводились. Со временем походы в ЗАГС превратились для супругов в своеобразную семейную традицию.
Они устраивали праздники и сами порой путались, что именно отмечают — свадьбу или развод. История пары закончилась в 2009 году после смерти Елены.
Любовь со второй попытки
Не раз пытались начать отношения заново и актеры Элизабет Тейлор и Ричард Бертон. Они познакомились на съемках «Клеопатры», после чего между ними начался роман.
Бертон даже ушел из семьи и женился на Тейлор. Спустя десять лет супруги развелись, но вскоре вновь сыграли свадьбу. Однако второй брак продлился около года — Ричард увлекся другой женщиной.
Встреча, изменившая все
Заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Меньшов и народная артистка России Вера Алентова также пережили развод. Они познакомились еще во время учебы в Школе-студии МХАТ и поженились, несмотря на отсутствие денег на свадьбу.
Позже семейные проблемы и ссоры привели к расставанию. Но спустя несколько лет встреча на премьере фильма «Розыгрыш» помогла супругам снова сблизиться. В итоге Меньшов и Алентова стали одной из самых крепких пар отечественного кино.
Второй брак оказался не последним
Заслуженный артист России Сергей Жигунов и актриса Вера Новикова тоже дважды регистрировали отношения. Они поженились, когда Сергей еще учился в Щукинском училище.
Через много лет Новикова подала на развод после того, как стало известно об отношениях Жигунова с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк. Позже этот роман закончился, а Сергей вернулся к Вере. Супруги снова поженились, однако спустя десять лет окончательно расстались.
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