Захарова сообщила о погибших иностранцах при атаке на Нижнекамск

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Около 20 граждан других стран также получили ранения.

Сколько человек погибло при ударе по Нижнекамску

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В результате удара Вооруженных сил Украины по Нижнекамску погибли восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Еще около 20 иностранцев получили ранения. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вследствие атаки киевского режима на гражданские объекты в Нижнекамске в Татарстане 10 августа погибли по меньшей мере 13 человек», — сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Захарова заявила, что удар пришелся по местам, где жили и работали представители дружественных России государств. По ее словам, целью атаки было попытаться ухудшить отношения между народами.

«Киевские неонацисты целенаправленно наносили удар по местам проживания и работы представителей дружественных нам государств с целью вбить клин в братские отношения между нашими народами», — добавила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила соболезнования семьям погибших. Она также пожелала скорейшего выздоровления людям, которые получили ранения.

«Призываем всех членов международного сообщества осудить варварские преступления укронацистов», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнекамске появился стихийный мемориал в память о погибших при атаке украинских беспилотников. Жители города несут к месту цветы и мягкие игрушки. Атака дронов ВСУ произошла утром 10 августа. По предварительным данным, под удар попали промышленные предприятия и гражданские объекты Нижнекамска.

После произошедшего в Татарстане объявили траур. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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