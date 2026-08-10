Диану Шурыгину оставили в СИЗО по делу о распространении порнографии

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление срока содержания в СИЗО.

Шурыгину оставили в СИЗО

Фото: www.globallookpress.com/vk.com

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Московский городской суд оставил без изменения решение о продлении ареста блогера Дианы Шурыгиной, обвиняемой по делу о распространении порнографических материалов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Апелляционная инстанция Московского городского суда 10 августа 2026 года оставила без изменения постановление Троицкого районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — заявили в пресс-службе.

В конце июля Троицкий районный суд продлил Шурыгиной срок содержания под стражей еще на один месяц. До перевода в СИЗО она находилась под домашним арестом, однако, по данным следствия, нарушила установленные судом ограничения. После этого меру пресечения изменили.

Шляниной предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 242 УК РФ — распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору. В рамках расследования в ее квартире прошел обыск.

Санкция этой статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ГУФСИН по Москве опровергло информацию о том, что Диана Шурыгина якобы не получает посылки в СИЗО. В ведомстве заявили, что она, как и другие содержащиеся под стражей, получает передачи от родственников и близких.

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