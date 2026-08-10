ПВО за день сбила 215 украинских беспилотников

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Аппараты уничтожали над российскими регионами и акваториями двух морей.

ПВО сбила 215 дронов

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства ПВО за 12 часов уничтожили 215 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, дроны сбивали с 08:00 до 20:00 мск. Атаки зафиксировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областями. Беспилотники также уничтожали над Тюменской и Челябинской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Еще часть аппаратов российские военные сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны уточнили, что все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших после массированной атаки украинских беспилотников на Нижнекамск увеличилось до 13 человек. Среди погибших был ребенок. В результате удара по городу пострадали 39 человек. Беспилотники атаковали промышленные предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины после начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для ударов по территории России украинская сторона использует беспилотники, а приграничные районы также подвергаются ракетным обстрелам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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