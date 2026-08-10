Илья Бородин взял первое золото России на чемпионате Европы

Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием он показал результат 4 минуты 8,17 секунды и установил рекорд чемпионатов Европы.

Вторым стал итальянец Альберто Раццетти. Он уступил Бородину 2,23 секунды. Бронзовую медаль получил британец Макс Личфилд, отставший от победителя на 3,41 секунды.

Золото Бородина стало первой победой российских пловцов на чемпионате Европы в Париже. Для самого спортсмена это уже второй титул чемпиона Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Впервые он выиграл золото в этой дисциплине в 2021 году в Будапеште.

В 2025 году Бородин также поднялся на пьедестал чемпионата мира в Сингапуре. Тогда он занял третье место на 400-метровке комплексным плаванием и получил бронзовую медаль.

Бородину 23 года. В комплексном плавании спортсмены по очереди проходят четыре стиля: баттерфляй, на спине, брасс и кроль.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил еще нескольким российским фигуристам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В обновленный список вошли Камила Валиева, Александра Игнатова (ранее Трусова), Петр Гуменник и другие спортсмены.

Таким образом, ISU уже одобрил нейтральный статус более чем 50 российским фигуристам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.