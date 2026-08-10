Илья Бородин взял первое золото России на чемпионате Европы

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 52 0

Российский пловец победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием и установил рекорд турнира.

Илья Бородин взял золото чемпионата Европы

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием он показал результат 4 минуты 8,17 секунды и установил рекорд чемпионатов Европы.

Вторым стал итальянец Альберто Раццетти. Он уступил Бородину 2,23 секунды. Бронзовую медаль получил британец Макс Личфилд, отставший от победителя на 3,41 секунды.

Золото Бородина стало первой победой российских пловцов на чемпионате Европы в Париже. Для самого спортсмена это уже второй титул чемпиона Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Впервые он выиграл золото в этой дисциплине в 2021 году в Будапеште.

В 2025 году Бородин также поднялся на пьедестал чемпионата мира в Сингапуре. Тогда он занял третье место на 400-метровке комплексным плаванием и получил бронзовую медаль.

Бородину 23 года. В комплексном плавании спортсмены по очереди проходят четыре стиля: баттерфляй, на спине, брасс и кроль.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил еще нескольким российским фигуристам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В обновленный список вошли Камила Валиева, Александра Игнатова (ранее Трусова), Петр Гуменник и другие спортсмены.

Таким образом, ISU уже одобрил нейтральный статус более чем 50 российским фигуристам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.61
0.44 95.29
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
Богомолов, Певцов и не только: названы кандидаты на пост ректора ГИТИСа
4:39
Россияне не могут вылететь из Шанхая из-за сильнейшего за год шторма
4:31
В ВОЗ заявили о начале проверки после удара ВСУ по больнице в Донецке
4:20
«Анастасия Волочкова, пройдите на посадку!»: как балерине сорвали отдых на Мальдивах
4:07
Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось до 6301
3:50
В Серпухове ищут пропавшего у Оки 12-летнего ребенка

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иран поймал нефть на Ормуз
МРОТ в России может взлететь до 50 тысяч рублей: как это повлияет на зарплаты россиян
Она танцует подшофе: Дворцов заступился за Нюшу после скандального выступления
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео