Жертвами мощного землетрясения в Колумбии стали свыше 100 человек

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В стране объявлен режим национального бедствия.

Землетрясение в Колумбии 10 августа сколько погибли

Фото: Reuters/Camilo Rodriguez

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Разрушительное землетрясение в Колумбии унесло жизни 111 человек, еще 87 граждан получили ранения. Об этом сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья в эфире местного телеканала TN.

«У нас 111 погибших, 87 раненых», - сказал глава государства.

Он также заявил о введении в республике режима национального бедствия. Президент поручил правительству и военным оказать всю необходимую помощь районам, которые пострадали от сейсмической активности. Известно, что в зоны бедствия перебросили несколько спасательных групп для ликвидации последствий подземных толчков.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 потрясло Колумбию 10 августа, оно стало самым сильным в истории страны за последние десять лет. Эпицентр располагался недалеко от города Сан-Хосе-дель-Пальмар. Толчки были зафиксированы в столице республике Боготе, а также в пяти департаментах страны.

Кроме того, катастрофа уже парализовала работу ряда аэропортов Колумбии. Власти республики добавили, что из-за землетрясения обрушились десятки домов.

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