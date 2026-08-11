«Блуждаем по аэропорту»: чемодан Волочковой потеряли после скандала с рейсом

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 109 0

Балерину и ее директора не пустили в самолет, на котором они собирались отправиться отдыхать.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Анастасия Волочкова не может найти свой чемодан в аэропорту после снятия с рейса

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, которую не пустили на рейс до Мальдив, теперь не может отыскать свой чемодан в аэропорту. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Мы сейчас в аэропорту, я не могу дождаться своего чемодана. Нас не пустили на рейс, за две минуты вроде нашли в самолете чемодан именно Анастасии Волочковой, а мы не можем сейчас здесь найти, по аэропорту блуждаем», — сказала балерина.

Скандальная ситуация, в которую угодила Волочкова, произошла вечером 10 августа — артистку и ее директора, которые планировали отправиться в отпуск на Мальдивы, сняли с рейса из-за того, что пара задержалась на несколько минут. При этом артистка утверждает, что ни один сотрудник аэропорта не предупредил о начале посадки.

Кроме того, Волочкова рассказала, что участником этого инцидента стала не только она и ее партнер. Так, работники воздушной гавани не пустили в самолет нескольких граждан Таджикистана.

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