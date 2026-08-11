Силы ПВО сбили еще шесть украинских беспилотников, летевших на Москву

Несколькими часами ранее были ликвидированы семь вражеских БПЛА.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны уничтожили еще шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.
Об отражении атаки 11 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.
«Отражена атака еще шести БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении градоначальника.
На местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.
Других подробностей произошедшего в сообщении не приводится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, направлявшиеся в сторону Москвы.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации семи БПЛА системой ПВО Минобороны.
После падения обломков летательных аппаратов на местах происшествий начали работать сотрудники экстренных служб.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?