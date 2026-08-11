Силы ПВО сбили еще шесть украинских беспилотников, летевших на Москву

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 33 0

Несколькими часами ранее были ликвидированы семь вражеских БПЛА.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Силы противовоздушной обороны уничтожили еще шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

Об отражении атаки 11 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Отражена атака еще шести БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении градоначальника.

На местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Других подробностей произошедшего в сообщении не приводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, направлявшиеся в сторону Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации семи БПЛА системой ПВО Минобороны.

После падения обломков летательных аппаратов на местах происшествий начали работать сотрудники экстренных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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