Силы ПВО сбили еще шесть украинских беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

Об отражении атаки 11 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Отражена атака еще шести БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении градоначальника.

На местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Других подробностей произошедшего в сообщении не приводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, направлявшиеся в сторону Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации семи БПЛА системой ПВО Минобороны.

После падения обломков летательных аппаратов на местах происшествий начали работать сотрудники экстренных служб.

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