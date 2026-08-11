Клетки превращаются в «путешественников»: чем менструация опасна для женщин

Хирург Агафонов: женщины во время ПМС могут задохнуться из-за пневмоторакса

Женщины репродуктивного возраста могут столкнуться эндометриоз-ассоциированным пневмотораксом — и в период менструации существует опасность спадения легкого. Об этом в беседе с Life.ru рассказал торакальный хирург и врач-онколог Георгий Агафонов».

«Механизм этого состояния напрямую связан с эндометриозом — заболеванием, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается там, где ее быть не должно. Иногда эти клетки превращаются в „путешественников“: они выходят за пределы малого таза, поднимаются выше и прикрепляются к диафрагме или прямо в ткани легкого. В некоторых случаях они могут перерождаться из клеток, которые в норме находятся в этих областях», — сказал он.

Специалист заявил, что проблема кроется в реакции тканей на гормональные изменения во время месячных. По его словам, они отторгаются и кровоточат, образуя маленькие отверстия, через которые воздух попадает в плевральную полость. Он давит на легкое снаружи и провоцирует пневмоторакс.

Врач считает, что грудной эндометриоз остается одной из основных причин спонтанного спадения легкого. В группе риска находятся женщины от 15 до 50 лет, особенно те, у кого уже диагностирована паталогия или сталкивавшиеся с гинекологическими операциями.

Говоря о симптомах, хирург рекомендует обращать внимание на резкую боль в груди, тяжести при вдохе, колющую боль в боку, которая отдает в плечо и шею. К этому списку он также причислил и постоянный кашель. При этом он добавил, что это состояние можно вылечить с помощью малоинвазивной операции и гормональной терапии.

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