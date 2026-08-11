Силы ПВО за ночь уничтожили 396 украинских беспилотников над регионами России

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 621 0

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 396 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 11 августа

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 396 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом 11 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны сообщило, что часть беспилотных летательных аппаратов была нейтрализована над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской и Курской областями. Кроме того, системы противовоздушной обороны поразили цели в Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.

Кроме того, дроны были перехвачены над Московской областью и Республикой Крым.

Днем ранее российские средства ПВО уничтожили 215 беспилотников ВСУ. Атаки фиксировались над территориями нескольких регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую области, Московский регион и Крым.

Также часть беспилотников была уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сторону Московского региона за ночь с 10 на 11 августа летели 237 беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большую часть аппаратов силы противовоздушной обороны нейтрализовали на дальних подступах к столице.

По его данным, тринадцать беспилотных летательных аппаратов были уничтожены при попытке приблизиться к Москве. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о последствиях уточняется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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