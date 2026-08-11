Тяжелая потеря: Месси уехал в Аргентину после смерти отца и приостановил карьеру

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 180 0

Спортсмен отправился на семейную церемонию прощания.

Умер отец Месси что случилось детали причина смерти

Фото: Reuters/Agustin Marcarian/File Photo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Месси уехал в Аргентину после смерти отца и приостановил карьеру

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси временно прекратил участие в матчах команды после смерти своего отца Хорхе Месси. Футболист покинул США и отправился в Аргентину, чтобы провести время с родными.

По данным портала Doble Amarilla, после известия о смерти отца Месси принял решение приостановить свою деятельность в американском клубе на неопределенный срок.

«Как только Месси получил новость о смерти, чемпион мира принял решение прервать свою деятельность в США», — говорится в сообщении.

Сейчас спортсмен находится вместе с семьей в Аргентине. В поездке его сопровождают супруга, дети, а также другие близкие родственники. Точная дата возвращения футболиста в расположение «Интер Майами» пока не называется.

Месси уже пропустил матч Кубка лиг против мексиканского «Монтеррея». Встреча завершилась поражением американской команды со счетом 1:2.

Прощание с отцом прошло в Росарио

Лионель Месси вместе с семьей прибыл в родной город Росарио, где состоялась церемония прощания с Хорхе Месси. Мероприятие прошло в закрытом формате — присутствовать на нем могли только родственники.

Отец футболиста умер 8 августа в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Хорхе Месси скончался в одной из больниц Росарио.

Именно он сыграл важную роль в начале профессионального пути будущей звезды мирового футбола. В 2000 году Хорхе привез юного Лионеля в академию «Барселоны» — «Ла Масию», где тот прошел первые просмотры. Уже через год Месси подписал свой первый контракт с каталонским клубом, а его отец стал заниматься вопросами его карьеры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.61
0.44 95.29
0.45
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

14:10
Землетрясение в Колумбии: более 100 погибших, тысячи пропавших, мародеры и комендантский час
13:55
«Опускаться до этого дна»: будет ли Анастасия Волочкова судиться с авиакомпанией
13:40
«Достояние России»: главные заявления Путина на заседании совета по науке и образованию
13:30
Нешуточные вопросы: Путин посетил НГУ и встретился с молодыми учеными
13:19
Полив вишни, яблонь и сливы в августе: правила и грубые ошибки
13:10
Модель Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов с Данилы Козловского

Сейчас читают

Горькая судьба принцессы Мелисенты: одинокий закат жизни Натальи Трубниковой
Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова
Бедный пацан? Тайна романа дочери Любови Успенской и 22-летнего студента
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео