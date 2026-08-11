Тяжелая потеря: Месси уехал в Аргентину после смерти отца и приостановил карьеру

Месси уехал в Аргентину после смерти отца и приостановил карьеру

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси временно прекратил участие в матчах команды после смерти своего отца Хорхе Месси. Футболист покинул США и отправился в Аргентину, чтобы провести время с родными.

По данным портала Doble Amarilla, после известия о смерти отца Месси принял решение приостановить свою деятельность в американском клубе на неопределенный срок.

«Как только Месси получил новость о смерти, чемпион мира принял решение прервать свою деятельность в США», — говорится в сообщении.

Сейчас спортсмен находится вместе с семьей в Аргентине. В поездке его сопровождают супруга, дети, а также другие близкие родственники. Точная дата возвращения футболиста в расположение «Интер Майами» пока не называется.

Месси уже пропустил матч Кубка лиг против мексиканского «Монтеррея». Встреча завершилась поражением американской команды со счетом 1:2.

Прощание с отцом прошло в Росарио

Лионель Месси вместе с семьей прибыл в родной город Росарио, где состоялась церемония прощания с Хорхе Месси. Мероприятие прошло в закрытом формате — присутствовать на нем могли только родственники.

Отец футболиста умер 8 августа в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Хорхе Месси скончался в одной из больниц Росарио.

Именно он сыграл важную роль в начале профессионального пути будущей звезды мирового футбола. В 2000 году Хорхе привез юного Лионеля в академию «Барселоны» — «Ла Масию», где тот прошел первые просмотры. Уже через год Месси подписал свой первый контракт с каталонским клубом, а его отец стал заниматься вопросами его карьеры.

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