Лишить противника запасов: как идет продвижение на добропольском направлении

Главный удар наша армия готовится нанести по группировке ВСУ, которая основательно засела в Доброполье. Это не просто город, а настоящая подземная крепость. В тоннелях, которые растянулись на многие километры, боевики устроили склады с боеприпасами и оружием.

Лишить противника стратегических запасов, а также открыть путь на Краматорскую агломерацию — задача наших штурмовиков и разведчиков. С теми, кто приближает этот день, встретился корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Через лесопосадку, под носом у вражеских дронов, группа эвакуации выносит раненого бойца с Добропольского фронта. Позади несколько километров, все устали, но все равно находят силы, чтобы подбодрить товарища.

Автор видеозаписи — Рамазан Нурбагандов, двоюродный брат Героя России Магомеда Нурбагандова, которого знает не только каждый боец в зоне СВО, но и во всей российской армии.

«Было построение, и как раз там были инструктор и командир, и они сказали: шаг вперед, кто там Нурбагандов. Я говорю: я. Потом отобрали к комбату. Комбат сначала думал, вот, брат, а сам-то сможешь? Я сказал: в бою посмотрим. И после первой задачи он сказал — да», — рассказал Рамазан Нурбагандов.

Рамазан — контрактник, его позывной «Камень». Воюет с 2024 года в составе 1-й Славянской бригады 51-й армии группировки войск «Центр». В начале хотел стать штурмовиком, но попал в разведку.

Сейчас его задача — снабжение, то есть обеспечение бойцов на передовой всем необходимым: продуктами, топливом, боеприпасами. Каждый выход — огромный риск. Рамазан уже получил два ранения, но каждый раз снова рвется на фронт.

«Недели три назад он получил ранение, заводил группу. Попали под воздействие FPV. Лично им было сбито два FPV, что я наблюдал. Потом прилетели еще, начали „клевать“. Благо все были только „трехсотые“. „Камень“ потом всех вывел обратно в базовый район», — сказал командир разведывательной роты 1-й Славянской бригады 51-й общевойсковой армии ВС РФ с позывным «Садык».

Слова «Работайте, братья!», которые стали девизом для каждого бойца, Рамазан воспринимает как личное наставление. Когда он видел Магомеда последний раз, ему было всего 16, но несгибаемый характер брата запомнил на всю жизнь.

«Был очень строгий, все по закону. Любил закон», — говорит Рамазан.

Отделение Рамазана если не на передовой, то на полигоне. Учения максимально приближены к боевым условиям.

Перед каждым боевым заданием подразделение отрабатывает навыки, тренируется на полигоне. Главное — слаженность бойцов, доведение всех действий до автоматизма.

Сейчас добропольское направление — один из самых горячих участков фронта. Российские войска идут вперед, зачищая одно село за другим. Впереди — Доброполье. Город-крепость, где ВСУ годами собирали оружие и боеприпасы. Наши войска уже вплотную подошли к окраинам населенного пункта. Его освобождение откроет прямую дорогу на Краматорск.

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