Авокадо ежедневно меняет пол: секрет этого процесса раскрыт учеными

PNAS: авокадо ежедневно меняет пол из-за специфического гена

Генетики определили механизм, благодаря которому деревья авокадо меняют свой пол в течение суток для предотвращения самоопыления. Исследование было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе и Риверсайде выяснили, что за этот процесс отвечает специфический ген SDMYB, работающий подобно биологическим часам.

Специалисты в течение долгого времени наблюдали за поведением тысяч цветков авокадо, фиксируя их реакцию на освещение и температурные колебания, чтобы сопоставить эти данные с генетическими картами сотен растений.

«Наше исследование дает генетическое объяснение столетней загадке опыления авокадо», — заявил эволюционный генетик Джеффри Грох.

Биологи пояснили, что растения используют стратегию временной дихогамии, разделяясь на два типа цветения. Деревья типа А открывают женские цветки утром, а мужские — во второй половине дня. Представители типа Б действуют зеркально, что обеспечивает эффективное перекрестное опыление в популяциях.

Исследователи обнаружили, что ген SDMYB существует в двух вариантах. Растения типа А обладают обоими вариантами гена, в то время как тип Б несет две копии рецессивной версии.

По словам профессора Грэма Купа, это открытие радикально изменит отрасль, так как ранее фермерам приходилось ждать до 15 лет, пока дерево зацветет, чтобы определить его тип.

Теперь же селекционеры смогут отбирать нужные саженцы практически сразу, экономя время и ресурсы. Исследователи подчеркивают, что этот генетический механизм сформировался более 42 миллионов лет назад и до сих пор определяет успех размножения авокадо.

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