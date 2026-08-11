Нешуточные вопросы: Путин посетил НГУ и встретился с молодыми учеными

Путин посетил НГУ и встретился с молодыми учеными

Владимир Путин сейчас находится с рабочей поездкой в Новосибирске. В центре внимания президента — развитие науки и технологический суверенитет страны. Начался этот день у главы государства с посещения ЦКП «СКИФ» — уникального научного комплекса для исследований в физике, химии, биологии, а также создания принципиально новых материалов. Этот центр поможет реализовать инновационные решения для промышленных предприятий. И сегодня президент подписал памятную табличку.

Ну а в эти минуты Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию. На котором уже в самом начале определил важные задачи науки сегодня.

«Речь на совете пойдет о том, какие предметные решения, механизмы позволят нам существенно ускорить, подстегнуть разработку технологий будущего. Для этого прежде всего необходимо нацелить на решение приоритетных задач, эффективно интегрировать стратегические научные активы России. А это исследовательские школы и передовые цифровые вычислительные ресурсы. Все это вот так вот из поколения в поколение десятилетиями собиралось. И, конечно же, это широкая сеть установок мега-сайенс, это те сверхсложные инженерные гиганты-установки, на которых могут проводиться исследования, эксперименты без преувеличения планетарного масштаба», — отметил президент.

В столице Сибири сейчас находится специальный корреспондент «Известий» Антон Золотницкий, он следит за ходом визита президента.

Учащиеся специализированного научно-учебного центра Новосибирского госуниверситета встретили президента по-спортивному. Современные ученые должны быть в форме — во всех смыслах.

— Мы все «красные», окончили только что.

— Эту школу?

— Да, конечно.

— А куда поступаете?

— В НГУ, в большинстве, — переговаривались президент и школьники.

Здесь вообще путь отточен. Учебный центр для талантливых школьников, потом университет, кандидатские, докторские. И работа в ведущих научных институтах Новосибирска. Для того чтобы карьера была бесшовной, создают все условия.

Кампус Новосибирского государственного университета постепенно обновляется. Теперь это не просто точка притяжения местного Академгородка — скорее, образовательный центр мирового уровня. Современные корпуса, компактное размещение — философия здесь простая: обстановка должна подпитывать желание учиться.

Новосибирск в полной мере — город науки. Концентрация научных кадров здесь в полтора раза превышает общероссийский уровень. Сегодня молодые и яркие кадры сконцентрировались в читальном зале Новосибирского государственного университета. Ждали Владимира Путина, волновались, но зря.

Общение с самого начала получилось непротокольным. Путин много расспрашивал юных ученых.

— Какие угрозы создает ИИ?

— Вам нечего бояться.

— А я вообще ничего не боялся никогда, — с улыбкой ответил президент.

Но это не шуточный вопрос. И Путин сразу дает это понять.

«Есть такая угроза, что интеллект-элита с одной стороны, а те, кто просто кнопочки нажимает, — скукоживается серое вещество, как шагреневая кожа. Тут как раз важности образования», — сказал Владимир Путин.

Молодым ученым, участникам общения, скукоживание серого вещества точно не грозит. Они давно выбрали свой путь, уверенно по нему идут. Светлана Шарая, к примеру, занимается материаловедением, готовится проводить эксперименты на новой установке СКИФ. Это источник синхротронного излучения, который скоро откроется под Новосибирском.

«Меня мотивирует несколько соображений. Во-первых, это все-таки по любви, мне искренне это нравится. А во-вторых, государство нас поддерживает, в том числе и финансово, тоже не забываем о том, что все мы люди», — сказала младший научный сотрудник ЦКП «СКИФ» Светлана Шарая.

Президент подчеркнул: никто не забывает. Как раз поэтому сейчас в стране создается сеть из 25 кампусов мирового уровня. Развиваются масштабные научные проекты.

«Очень важно. Будем продолжать. Создавать сеть по всей стране», — сказал Владимир Путин.

Владимиру Путину показали, как будет расширяться и сам Новосибирский университет. Впереди еще две очереди объектов. Научная программа президента в столице Западной Сибири тоже далека от завершения.

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