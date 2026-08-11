«Достояние России»: главные заявления Путина на заседании совета по науке и образованию

Путин: российские компании должны активнее участвовать в создании технологий

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию, которое прошло в Новосибирске в формате видеоконференции. В ходе встречи глава государства обозначил ключевые направления развития российской науки: от создания технологий будущего и защиты научных данных до подготовки кадров и расширения участия бизнеса в исследованиях. 5-tv.ru собрал главные заявления президента.

О технологиях будущего

Путин заявил, что России необходимо ускорить разработку перспективных технологий и эффективнее использовать научный потенциал страны.

«Речь на Совете пойдет о том, какие предметные решения, механизмы позволят нам существенно ускорить, подстегнуть разработку технологий будущего», — сказал президент.

По его словам, для этого необходимо объединить стратегические научные активы России и направить их на решение приоритетных задач.

Отдельно глава государства отметил значение крупных исследовательских проектов класса мегасайенс (крупных международных исследовательских комплексов). Такие комплексы, как подчеркнул Путин, позволяют получать новые знания, которые затем становятся основой для создания современных материалов, технологий и продуктов.

«От скорости создания и, конечно, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально, без всякого преувеличения, все — наш суверенитет, развитие экономики, решение как гражданских, так и важнейших оборонных задач», — заявил российский лидер.

О защите научных данных

Президент также обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность данных, полученных в ходе научных исследований.

Путин отметил, что крупные цифровые проекты, в том числе единое хранилище геномов и инфраструктура мегасайенс, формируют значительный объем информации, которая должна использоваться для дальнейших разработок и обучения российских моделей искусственного интеллекта.

«Необходимо все научные стратегические активы связать с вычислительными мощностями. <…> При этом нужно во всех аспектах обеспечить безопасность, устойчивость ее работы, включая защиту данных, являющихся достоянием Российской Федерации», — сказал президент.

По его словам, такие научные массивы должны стать основой для исследовательских и опытно-конструкторских работ.

О роли бизнеса в науке

Путин заявил, что российские компании должны активнее участвовать в создании новых технологий и выступать заказчиками научных разработок.

«Нам надо так настроить работу, чтобы отечественные бизнес-предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий, брали четкие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов», — отметил глава государства.

Президент добавил, что такая модель уже развивается в ряде сфер, включая медицину, фармацевтику, биологию и материаловедение.

По словам Путина, взаимодействие науки и бизнеса должно отвечать интересам экономики, здравоохранения, промышленности и фундаментальных исследований.

О подготовке научных кадров

Еще одним направлением, на которое обратил внимание президент, стало развитие региональных научных центров.

Путин поручил создавать в регионах сильные университетские площадки, которые будут заниматься подготовкой специалистов для науки и высокотехнологичных отраслей.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости дополнительной поддержки национальных центров генетических ресурсов. По его словам, коллекции растений, животных и микроорганизмов, которыми располагают такие организации, имеют стратегическое значение.

Президент отметил, что развитие генетических исследований может стать основой для новых решений в биоэкономике, фармацевтике и сфере продовольственной безопасности.

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