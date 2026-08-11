Минус одна финансовая пирамида: пять тысяч вкладчиков потеряли сотни миллионов рублей

Одну из крупнейших финансовых махинаций в масштабах России начали расследовать в Кировской области. Более пяти тысяч вкладчиков потеряли сотни миллионов рублей, доверив свои сбережения кооперативу «Дело и Деньги». Основной упор компания делала на яркую рекламу и сотни положительных отзывов. У клиентов не было сомнения — дело очень прибыльное.

Но совсем недавно все офисы этой конторы резко закрылись. А ее представители перестали выходить на связь. Корреспонденту «Известий» Ивану Литомину удалось связаться с одним из руководителей кооператива и узнать, есть ли шансы вернуть деньги.

Это очередь из тех, кто собирается написать заявление в полицию. Здесь — около сотни человек. Всего за день пришло больше пятисот. Все они — пострадавшие пайщики кредитного потребительского кооператива «Дело и Деньги», которые остались не у дел и без денег.

Схема с признаками финансовой пирамиды: привлекали новых пайщиков, всем обещали высокий процент по инвестициям. А затем все офисы резко закрылись. Якобы по техническим причинам. Некоторые вкладчики до сих пор надеются, что вложенные деньги еще удастся вернуть.

«Сбежали, не сбежали, там такие суммы. Куда он сбежит? Фуру денег наличных повезет в самолете? Это все в электронном виде», — рассказал пострадавший Олег.

А ведь так красиво все начиналось. Рекламный ролик на кировском телевидении, роскошная презентация в фешенебельном ресторане. Дорогие напитки, дамы с вырезом, мужчины в костюмах и фраках.

Потребительский кооператив «Дело и Деньги» сулил баснословные проценты, выплачивать которые планировали с продажи недвижимости и авто. При этом как именно компании зарабатывали — неизвестно. По всей видимости, все держалось на привлечении новых вкладчиков.

— На протяжении четырех лет все было успешно, проценты возвращались, деньги снимались, оборот денег был. В июле 2026 года мы столкнулись с тем, что деньги невозможно было снять.

Судя по данным базы СПАРК, несколько людей открыли компании с одинаковым названием, одними и теми же адресами, но разными офисами. Тут и агентства по недвижимости, и финансовые организации, и брокерские фирмы. Теперь офисы закрыты и опечатаны. Предварительный ущерб — больше трехсот миллионов рублей. И это только начало. Число заявлений продолжает расти.

«Финансовая пирамида в своей природе, ее существование в любом случае ограничено во времени. Это надо прекрасно понимать. Нынешний случай достаточно большой по масштабу», — сказал доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве — пока без фигурантов. Владельцев и директоров компаний вызывают на допросы. Нам удалось связаться с Ириной Томас — она топ-менеджер одной из фирм.

«Меня вызывают на объяснение. Что будет дальше — не могу вам сказать», — ответила она.

Но пайщиков сейчас волнует прежде всего не уголовное дело, а возможность вернуть свои деньги. И, судя по всему, сделать это в ближайшее время будет непросто.

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