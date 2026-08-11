Сим-боксы для анонимных операций: ФСБ накрыла пособников украинской разведки в Мордовии
Завербованному Киевом россиянину теперь грозит заключение вплоть до пожизненного.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФС РФ; 5-tv.ru
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ФСБ накрыла пособников украинской разведки в Мордовии
В Мордовии пресекли деятельность организованной группы, которая помогала украинской военной разведке сохранять анонимность при проведении операций на территории России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность <…> причастных к обеспечению скрытого функционирования сим-боксов на территории субъектов РФ в интересах военной разведки Украины», — говорится в официальном заявлении ведомства.
Схема управлялась из-за рубежа через завербованного Киевом россиянина. Именно он раздавал подчиненным «серые» сим-карты и предоставлял доступ к сим-боксам, действовавшим, в том числе, в Саранске.
В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме иного оказания помощи». За это может грозить заключение вплоть до пожизненного.
Остальных задержанных обвиняют по статье за незаконное использование виртуальных телефонных станций в составе оргпреступной группы.
В ФСБ подчеркнули, что поиск потенциальных сообщников продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, как ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области.
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