Сим-боксы для анонимных операций: ФСБ накрыла пособников украинской разведки в Мордовии

ФСБ накрыла пособников украинской разведки в Мордовии

В Мордовии пресекли деятельность организованной группы, которая помогала украинской военной разведке сохранять анонимность при проведении операций на территории России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность <…> причастных к обеспечению скрытого функционирования сим-боксов на территории субъектов РФ в интересах военной разведки Украины», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Схема управлялась из-за рубежа через завербованного Киевом россиянина. Именно он раздавал подчиненным «серые» сим-карты и предоставлял доступ к сим-боксам, действовавшим, в том числе, в Саранске.

В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме иного оказания помощи». За это может грозить заключение вплоть до пожизненного.

Остальных задержанных обвиняют по статье за незаконное использование виртуальных телефонных станций в составе оргпреступной группы.

В ФСБ подчеркнули, что поиск потенциальных сообщников продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, как ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области.

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