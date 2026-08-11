ВС РФ поразили патрульный катер сопровождения вооружения для ВСУ

Российские ударные беспилотные летательные аппараты поразили патрульный катер в акватории Черного моря. Об этом 11 августа сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что целью атаки стало судно, предназначенное для сопровождения в украинские порты морских сухогрузов с вооружением для Вооруженных сил Украины.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Другие подробности операции, включая характеристики пораженного судна и последствия удара, в ведомстве не уточнили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине представители Воздушных сил ВСУ обратились к журналистам с призывом не акцентировать внимание на неэффективной работе противовоздушной обороны.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил недовольство публикациями о неспособности украинского ПВО отражать массированные атаки. По его словам, такие материалы создают негативное впечатление о работе подразделений.

При этом Игнат отметил, что одной из проблем украинской ПВО остается нехватка ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot.

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