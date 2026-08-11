«Очень-очень тебя люблю»: как развивался роман Пересильд и Дмитриенко

Аня Пересильд публично призналась певцу Ване Дмитриенко в любви

Актриса Аня Пересильд публично призналась певцу Ване Дмитриенко в любви во время его большого сольного концерта в «Лужниках». Историю отношений молодой пары — от знакомства на съемочной площадке до громкого признания со сцены — вспомнил 360.ru.

Концерт Дмитриенко в начале августа стал одним из главных событий в карьере 20-летнего артиста. На стадионе собрались около 70 тысяч зрителей. В какой-то момент на сцене появилась его возлюбленная.

«Ваня, я хочу сказать, что невероятно счастлива, что с тобой сегодня это происходит. Я знаю, сколько всего ты для этого сделал. Я тобой очень горжусь, я в тебя очень верю и очень-очень тебя люблю», — сказала Пересильд.

Знакомство благодаря «Цветаевой»

История пары началась задолго до признания в «Лужниках». Дмитриенко рассказывал, что обратил внимание на Аню еще осенью 2024 года и именно ее представлял героиней будущего клипа на композицию «Цветаева».

«Она сияющая. Она чиста абсолютно. Она очень богемская в плане внутреннего мира. У нее совершенно нет никакой пошлости, ничего порочного. Она абсолютно светлая. Я просто других таких не знаю», — рассказывал Дмитриенко.

Сначала музыкант пытался привлечь Пересильд к другому проекту, однако она отказалась. Позднее он разыскал ее номер и вновь предложил поработать вместе — уже над «Цветаевой». На этот раз актриса согласилась.

Съемочная группа отправилась в Турцию. По сюжету Ваня и Аня изображали влюбленных и целовались в кадре. Сама Пересильд впоследствии вспоминала, насколько внимательно Дмитриенко относился к ней на площадке. Однажды ранним утром она попросила арбуз. Первый оказался невкусным, после чего певец каким-то образом раздобыл для нее другой — тайский.

Клип вышел в марте 2025 года, и практически сразу зрители начали подозревать, что экранная романтика могла выйти за пределы съемочной площадки.

От слухов до первого поцелуя

Весной Дмитриенко и Пересильд начали все чаще появляться вместе. В апреле они пришли вдвоем на премию, хотя уверяли, что речь идет лишь о дружеском выходе.

В мае, когда Аня отмечала 16-летие, молодых людей заметили целующимися возле московского ресторана. Однако официально называть себя парой они все еще не спешили. В июне Дмитриенко во время интервью Ксении Собчак вновь постарался не давать прямого ответа.

«Я испытываю к ней большое уважение как к человеку. И у нас очень теплые отношения, человеческие. Тяжело на эту тему больше сказать, потому что у нас и правда очень теплые отношения. Таков ответ», — заявил певец.

Вскоре скрывать близость становилось все сложнее: на музыкальном фестивале в Петербурге Аня и Ваня уже спокойно ходили за руки. Пересильд также появилась в видео Дмитриенко на композицию «Шелк».

Когда роман перестал быть тайной

Окончательно отношения подтвердились осенью 2025 года. К этому моменту артисты успели записать совместную композицию «Силуэт» и снять клип. Песня стала саундтреком к фильму «Алиса в стране чудес», где Пересильд исполнила главную роль.

На премьере картины пара появилась в белых нарядах, а вскоре Аня публично поздравила Дмитриенко с днем рождения, назвав его «моя душа».

К концу года молодые люди уже делились кадрами совместной подготовки к Новому году. А в августе 2026-го их отношения получили, пожалуй, самое масштабное публичное подтверждение — признание Пересильд со сцены «Лужников». Сам Дмитриенко объяснял, почему они не торопились объявлять о романе.

«Мы два очень сильных человека. Она лидер в своих кругах, я — в своих. И это сложно, когда двое сильных пытаются найти консенсус. Таким отношениям хочется дать время, чтобы они пожили, прежде чем говорить о них громко», — рассказал певец.

Что о Дмитриенко думают родители Ани

Со временем певец познакомился и сблизился с семьей возлюбленной. На праздновании его 20-летия Пересильд появилась вместе с мамой, актрисой Юлией Пересильд. Там же встретились матери молодых артистов.

Юлия Пересильд не скрывала, что выбор дочери ей нравится. На вопрос журналистов, станет ли она хорошей тещей, актриса коротко ответила: «Уже!»

Однако расположение родителей Ани Ване пришлось заслужить. Певец вспоминал, как в самом начале общения задержался с девушкой допоздна и получил замечание от ее матери.

«У нас суперклассные отношения вообще. Мы с Юлей никогда не ругались», — подчеркнул Дмитриенко.

Отец Ани, режиссер Алексей Учитель, по словам музыканта, первоначально присматривался к нему более внимательно.

«Он очень уважаемый человек, Алексей Ефимович, понимаешь? Он серьезный человек и при этом с очень крутым чувством юмора. Не было такого, что я какой-то тест проходил. Я заметил, как он на меня оценивающе посмотрел. Но я не увидел в его глазах какого-то непринятия», — рассказывал артист.

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