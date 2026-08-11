Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

Российская сторона продолжит оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS)/

Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Всемирная федерация керлинга (World Curling) приняла решение сохранить отстранение российских спортсменов от участия во взрослых международных соревнованиях до конца 2026 года. Об этом говорится в заявлении организации по итогам заседания совета, состоявшегося 10 августа.

При принятии решения совет World Curling рассмотрел рекомендации Международного олимпийского комитета, а также позиции членов федерации и организаторов турниров 2026 года.

В организации заявили, что возвращение российских спортсменов на данном этапе может создать «значительные сложности» для проведения соревнований и повлиять на их целостность.

В World Curling подчеркнули, что федерация обязана обеспечивать проведение турниров в безопасной и справедливой среде. Также в организации отметили, что Российская федерация керлинга продолжает оспаривать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS), решение которого ожидается в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Служба внешней разведки РФ заявила о попытках Евросоюза не допустить возвращения российских спортсменов в международные соревнования с национальной символикой.

В СВР утверждают, что в ЕС рассматривают различные способы ограничения участия России в мировом спорте. В ведомстве также заявили, что европейские политики обеспокоены решением МОК о снятии санкций с Олимпийского комитета России и российских спортсменов.

По данным службы, особое внимание в Европе уделяют возможности выступления российских атлетов на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе с флагом и гимном страны.

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