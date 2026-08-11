Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года

Всемирная федерация керлинга (World Curling) приняла решение сохранить отстранение российских спортсменов от участия во взрослых международных соревнованиях до конца 2026 года. Об этом говорится в заявлении организации по итогам заседания совета, состоявшегося 10 августа.

При принятии решения совет World Curling рассмотрел рекомендации Международного олимпийского комитета, а также позиции членов федерации и организаторов турниров 2026 года.

В организации заявили, что возвращение российских спортсменов на данном этапе может создать «значительные сложности» для проведения соревнований и повлиять на их целостность.

В World Curling подчеркнули, что федерация обязана обеспечивать проведение турниров в безопасной и справедливой среде. Также в организации отметили, что Российская федерация керлинга продолжает оспаривать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS), решение которого ожидается в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Служба внешней разведки РФ заявила о попытках Евросоюза не допустить возвращения российских спортсменов в международные соревнования с национальной символикой.

В СВР утверждают, что в ЕС рассматривают различные способы ограничения участия России в мировом спорте. В ведомстве также заявили, что европейские политики обеспокоены решением МОК о снятии санкций с Олимпийского комитета России и российских спортсменов.

По данным службы, особое внимание в Европе уделяют возможности выступления российских атлетов на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе с флагом и гимном страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.