Не ломаются на первом рисунке: как выбрать цветные карандаши для школы

При выборе цветных карандашей для школьника нужно обращать внимание на яркость

Цветные карандаши — одна из главных покупок перед школой. Они нужны на уроках рисования, технологии и для творческих заданий, поэтому школьник будет пользоваться ими регулярно.

Но выбрать первую попавшуюся коробку не всегда удачный вариант: слишком твердый грифель плохо закрашивает бумагу, а хрупкие карандаши быстро ломаются. Как выбрать цветные карандаши для школы — в материале 5-tv.ru.

Главное — качество грифеля

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе цветных карандашей — это грифель. Для ребенка лучше подходят карандаши, которые легко оставляют яркий след и не требуют сильного нажима. Слишком твердый грифель может быстро утомлять руку, особенно у младших школьников, которые только учатся аккуратно рисовать и писать.

При этом слишком мягкие карандаши тоже не всегда удобны: они быстрее расходуются и чаще ломаются. Оптимальный вариант для школы — карандаши средней мягкости, которыми ребенок сможет и провести четкую линию, и закрасить большую поверхность.

Сколько цветов нужно школьнику

Большая коробка с десятками оттенков выглядит привлекательно, но первокласснику не всегда нужен огромный набор. Для школы обычно достаточно базовых цветов, которыми ребенок сможет выполнять большинство заданий.

Слишком большое количество карандашей может даже мешать: школьнику придется дольше искать нужный оттенок, а пенал станет тяжелее. Лучше выбрать набор, в котором есть основные цвета и несколько дополнительных оттенков.

Для младших классов важнее не количество карандашей, а то, насколько удобно ребенку ими пользоваться. Хороший набор помогает развивать аккуратность, воображение и интерес к творческим заданиям.

Проверьте корпус и форму

Перед тем как выбрать цветные карандаши для школы, стоит посмотреть на корпус. Он должен быть ровным, без трещин и сколов. Деревянная оболочка должна легко затачиваться и не раскалываться при использовании.

Для маленького ребенка часто удобнее карандаши шестигранной формы. Они меньше скатываются со стола и лучше лежат в руке. Круглые модели тоже подходят, но школьнику бывает сложнее удерживать их во время долгой работы.

Особое внимание стоит уделить заточке. Если карандаш ломается почти сразу после того, как ребенок взял точилку, пользоваться им в школе будет неудобно.

Яркость важнее количества

Качественные цветные карандаши должны давать заметный цвет без сильного давления. Ребенку не придется нажимать изо всех сил, а рисунок получится аккуратнее.

При покупке можно проверить несколько карандашей прямо в магазине, если есть такая возможность. Проведите ими по листу бумаги: цвет должен быть равномерным, без пропусков и слишком слабого следа.

Не стоит выбирать набор только из-за красивой упаковки. Иногда яркая коробка скрывает карандаши, которыми сложно рисовать. Для школы важнее то, как они работают, а не внешний вид упаковки.

Нужны ли дорогие карандаши

Самые дорогие цветные карандаши не обязательно будут лучшим выбором для школьника. Ребенок может потерять один из них, сломать грифель или просто использовать их очень активно.

При выборе лучше ориентироваться на баланс цены и качества. Хороший школьный набор должен быть достаточно прочным, удобным и подходить для ежедневных занятий.

Также стоит обратить внимание на безопасность материалов. При покупке школьных принадлежностей лучше выбирать продукцию известных производителей с понятной маркировкой и информацией о составе.

Как выбрать цветные карандаши быстро

Сначала определите, для какого возраста покупаются карандаши и какие требования есть у школы. Затем проверьте грифель: он должен быть достаточно мягким, но не крошиться. Посмотрите на корпус, форму и качество заточки.

Не гонитесь за самым большим набором. Для школьника важнее удобные карандаши, которыми легко рисовать и которые выдержат учебный год.

Лучшие цветные карандаши для школы — это те, которые хорошо лежат в руке ребенка, дают яркий цвет и не превращают каждое творческое задание в борьбу с ломающимся грифелем.

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