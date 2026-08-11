Восемь лет без секса: женщина решилась на интимные отношения после утраты супруга

Yahoo: женщина решилась на интимные отношения спустя восемь лет после смерти супруга

Американка решилась на интимные отношения спустя восемь лет после смерти супруга. Об этом сообщило Yahoo.

Писательница Диана Готтлиб поделилась личным опытом преодоления психологического барьера, возникшего после гибели ее первого мужа в автокатастрофе.

После почти 13 лет брака и восьми лет одиночества она встретила нового партнера по имени Стивен через сервис знакомств.

Несмотря на взаимную симпатию, автор долгое время не решалась на физическую близость, чувствуя себя «замороженной в тундре внезапной потери».

Готтлиб призналась, что подсознательно воспринимала отказ от секса как способ сохранить верность погибшему супругу и обезопасить себя от новой боли, которую может принести привязанность.

Подготовка к первому свиданию в отеле сопровождалась комичными советами подруг и долгими поисками подходящего наряда.

Приятельница Дианы, пожилая вдова Глэдис, настаивала на покупке кружевного белья и яркой помады, утверждая, что «никогда нельзя недооценивать силу кружева». Однако автор предпочла остаться верной себе и выбрала простую фланелевую ночную рубашку в цветочек.

В итоге свидание в отеле помогло ей осознать, что близость — это естественный шаг для взрослых людей, а страхи перед «возвращением в жизнь» были лишь следствием глубокой травмы.

Сейчас пара счастлива в браке уже несколько лет. Готтлиб отмечает, что решение «разморозиться» и впустить нового человека в свою жизнь стало для нее освобождением от бесконечного горя.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.