«Физкульт-привет»: Путин встретился с юными спортсменами в Новосибирске

В России талантливые школьники могут реализовать свой потенциал в самых разных сферах.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Путин поприветствовал юных спортсменов фразой «Физкульт-привет» в Новосибирске
Президент России Владимир Путин встретился с воспитанниками специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета (НГУ). Они успешно сочетают углубленное изучение наук с активными занятиями спортом.
Глава государства начал встречу с традиционного спортивного приветствия «Физкульт-привет!», расположив к себе юную аудиторию.
В ходе визита российский лидер осмотрел территорию образовательного учреждения и поинтересовался впечатлениями подростков от учебного процесса. Путин подчеркнул, что школа и сам университет располагаются в крайне живописном и подходящем для интеллектуального развития месте.
Во время неформальной беседы учащиеся поделились своими планами на профессиональное будущее. Большинство воспитанников центра намерены продолжить обучение в стенах НГУ, выбирая такие сложные направления, как механико-математический или физический факультеты.
При этом некоторые ребята рассматривают возможность переезда для поступления в ведущие высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.
Владимир Путин пожелал молодежи удачи в их начинаниях, отметив важность гармоничного развития.
«Место очень хорошее, красивое. Самое главное, школа хорошая. Вам успехов, ребята, и в спорте, и в науке», — сказал президент.
Ранее российский лидер неоднократно подчеркивал значимость физической культуры для развития личности. Так, в конце июля, обращаясь к участникам турнира «Игры будущего», глава государства назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты.
Он акцентировал внимание на том, что страна является родиной выдающихся атлетов и великих побед. По мнению президента, современные форматы состязаний, объединяющие классический спорт и инновационные технологии, способствуют интеллектуальному росту человека.
Подобная поддержка молодежи на государственном уровне направлена на создание мощной системы национального спорта и науки, где талантливые школьники могут реализовать свой потенциал в самых разных сферах.
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