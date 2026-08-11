«Физкульт-привет»: Путин встретился с юными спортсменами в Новосибирске

Путин поприветствовал юных спортсменов фразой «Физкульт-привет» в Новосибирске

Президент России Владимир Путин встретился с воспитанниками специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета (НГУ). Они успешно сочетают углубленное изучение наук с активными занятиями спортом.

Глава государства начал встречу с традиционного спортивного приветствия «Физкульт-привет!», расположив к себе юную аудиторию.

В ходе визита российский лидер осмотрел территорию образовательного учреждения и поинтересовался впечатлениями подростков от учебного процесса. Путин подчеркнул, что школа и сам университет располагаются в крайне живописном и подходящем для интеллектуального развития месте.

Во время неформальной беседы учащиеся поделились своими планами на профессиональное будущее. Большинство воспитанников центра намерены продолжить обучение в стенах НГУ, выбирая такие сложные направления, как механико-математический или физический факультеты.

При этом некоторые ребята рассматривают возможность переезда для поступления в ведущие высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.

Владимир Путин пожелал молодежи удачи в их начинаниях, отметив важность гармоничного развития.

«Место очень хорошее, красивое. Самое главное, школа хорошая. Вам успехов, ребята, и в спорте, и в науке», — сказал президент.

Ранее российский лидер неоднократно подчеркивал значимость физической культуры для развития личности. Так, в конце июля, обращаясь к участникам турнира «Игры будущего», глава государства назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты.

Он акцентировал внимание на том, что страна является родиной выдающихся атлетов и великих побед. По мнению президента, современные форматы состязаний, объединяющие классический спорт и инновационные технологии, способствуют интеллектуальному росту человека.

Подобная поддержка молодежи на государственном уровне направлена на создание мощной системы национального спорта и науки, где талантливые школьники могут реализовать свой потенциал в самых разных сферах.

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