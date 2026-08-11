Землетрясение в Колумбии: более 100 погибших, тысячи пропавших, мародеры и комендантский час

Прежде всего — драматичные кадры из Колумбии, где накануне произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. В городе Кали спасатели вытащили из-под руин мать с младенцем — им чудом удалось выжить, женщина укрывала ребенка от обломков своим телом. Операция по их спасению стала одним из немногих обнадеживающих эпизодов катастрофы.

Тем временем число жертв продолжает расти, их уже больше сотни, еще тысячи людей числятся пропавшими без вести — особенно тяжелая ситуация складывается в районах, где из-за перебоев со связью спасатели пока не могут оценить масштаб разрушений. О том, как колумбийцы справляются с последствиями сильнейшего за десятки лет бедствия, в материале корреспондента «Известий» Мария Коровина.

Чудо посреди тотального кошмара. Спасатели поднимают грудного ребенка — практически невредимым — из-под бетонных плит рухнувшей больницы. Мать закрыла его собственным телом. В том самом месте, где это произошло, всю ночь работал мой коллега Андрей Многотуров.

«За моей спиной — Перейра, город наиболее пострадавший во время вчерашнего землетрясения. В городе проживают около полумиллиона человек. Официально сообщается о десятках погибших, сколько людей остаются под завалами, пока не известно», — сообщил Андрей Многотуров.

«Есть еще люди, заблокированные в этом здании?» — спросил репортер.

«Там внутри четыре человека. Мы пытаемся поднять их на поверхность», — ответил парамедик Юри Бедойя.

Экстренные службы работают круглые сутки — в три смены. Где-то приходится разбирать осколки многотонных панелей вручную, где-то необходима тяжелая техника. Пропавших без вести — сотни, и шансы на их спасение тают с каждым часом.

Чудовищная эстафета латиноамериканских катастроф от Венесуэлы перешла к Колумбии — и магнитуда — почти семь с половиной — точно такая же. Но можно ли быть готовым к такому?

Когда все началось, кто-то в ужасе выбегал на улицу, а кто-то молился. Этот колумбиец точно знает, почему во время землетрясения нужно встать в дверной проем несущих стен.

Каково это — оказаться в эпицентре самого разрушительного за полвека землетрясения в Колумбии, почувствовали и россияне, которые приехали туда отдыхать.

«Мы находимся недалеко от города Кали, город Севилья. Сейчас мы полностью без света, без электричества. Весь город, и после семи вечера объявили, что никому нельзя выходить на улицу. Небезопасно. Будем сейчас двигаться куда-то дальше. Но пока это тоже очень сложно. Банкоматы не работают, наличные снять мы не можем», — сказала Алена Кратова.

Шесть аэропортов разрушены — частично или полностью — сейчас пытаются понять. Больницы, школы, жилые дома — все лежит в руинах. В стране — режим чрезвычайного положения. Но сейчас появилась проблема не менее страшная.

«Мы столкнулись с угрозой мародерства, поэтому я объявил комендантский час и распорядился ввести войска в Кали. Я прошу граждан незамедлительно сообщать о любых попытках инцидентах, связанных с безопасностью», — сказал мэр Кали Алехандро Эдер.

Волны, порожденные землетрясением, расходились по поверхности земли буквально как круги на воде. Подземные колебания докатились до Панамы, Эквадора и многострадальной Венесуэлы. Трясло даже Бразилию. В самой Колумбии резко активизировался вулкан Пурасе, а ведь могут еще быть афтершоки — о чем сейчас предупреждают сейсмологи.

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