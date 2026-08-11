«Опускаться до этого дна»: будет ли Анастасия Волочкова судиться с авиакомпанией

Балерина Анастасия Волочкова не будет судиться с авиакомпанией «Аэрофлот»

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что не намерена обращаться в суд после инцидента в аэропорту, из-за которого она не смогла попасть на рейс до Мальдив. По словам балерины, разбирательство такого уровня она считает недостойным.

«Вы знаете, опускаться до этого дна я просто не считаю нужным с высоты своего статуса великой, выдающейся русской балерины. Опускаться до вот этого днища», — сказала Волочкова.

Артистка также рассказала 5-tv.ru новые подробности произошедшего. По ее словам, она находилась рядом с зоной посадки и ожидала завершения процесса, однако объявления об окончании регистрации на рейс, как утверждает Волочкова, не было.

Балерина пояснила, что в этот момент к ней подошли поклонники, которые хотели сфотографироваться. Она не стала им отказывать и отошла в сторону, рассчитывая дождаться, пока остальные пассажиры пройдут в самолет.

«Ничего об окончании посадки никто не объявил. Никто ничего не сказал. Я за углом сидела, но дело в том, что меня атаковали поклонники. Все со мной фотографировались, я никому не отказываю. Я за уголочек села, чтобы подождать, пока все зайдут в самолет», — рассказала артистка.

О том, что посадка уже завершена, Волочкова, по ее словам, узнала только после обращения к сотрудникам у стойки. Она подчеркнула, что не ждала особого отношения из-за своей известности, но рассчитывала на стандартное уведомление для пассажиров.

«Я не требую к себе особого внимания, чтобы объявляли „Анастасия Волочкова! Пройдите на посадку“. Просто заканчивается посадка, хорошо. Но тут другая ситуация», — отметила балерина.

После того как попасть на первоначальный рейс не удалось, представители авиакомпании предложили приобрести новые билеты. Волочкова заявила, что в итоге ей пришлось заплатить около 300 тысяч рублей. Она также подчеркнула, что эта поездка должна была стать для нее 29-м путешествием на Мальдивы.

По словам директора артистки, причиной произошедшего мог стать овербукинг — практика, при которой авиакомпании продают больше билетов, чем есть мест в самолете. Он предположил, что пассажиров могли изначально не планировать допускать на борт из-за нехватки мест.

«У авиакомпании практикуется овербукинг, то есть когда они продают мест больше, чем в самолете. Может быть, мы именно с этим столкнулись? Может быть, они изначально знали, что нас не посадят в этот самолет? По крайней мере, то, что нам люди вот пишут как раз», — рассказал директор Волочковой.

Он добавил, что уже сталкивался с подобной ситуацией ранее во время поездки на гастроли. Также директор артистки отметил, что после инцидента возникли проблемы с багажом. Чемодан Волочковой удалось найти и вернуть, однако директор обратил внимание на его состояние после перевозки.

Ситуация произошла 10 августа. Волочкову и ее спутника не допустили к посадке на рейс в сторону Мальдив из-за опоздания. По данным артистки, похожая проблема возникла не только у нее — среди пассажиров оказались и иностранные туристы.

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