От украинских журналистов потребовали молчать о провалах ВСУ

На Украине потребовали от прессы скрывать провалы армии. К местным журналистам обратился пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ. Его возмутило, что блогеры и репортеры сообщают о неэффективной работе украинского ПВО на фоне массированных ударов со стороны России.

По словам Юрия Игната, журналисты слишком нагнетают обстановку мрачными заголовками, из которых следует, что Воздушные силы не могут сбить ни одной ракеты.

При этом спикер сам признал, что украинское ПВО действительно не справляется с атаками. Главная проблема заключается в отсутствии ракет-перехватчиков для американских установок Patriot.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине зафиксированы новые случаи жестокого обращения при мобилизации. В Киеве сотрудники ТЦК применили силу к женщине, которая пыталась помешать им насильно отправить человека в микроавтобус, использовав кулаки и газовый баллончик.

В другом инциденте военкомы с полицией едва не убили тяжело больного мужчину, проигнорировав его документы об отсрочке из-за операции на сердце.

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