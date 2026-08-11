Владимир Путин встретился с главой Новосибирской области Андреем Травниковым

Развитие Новосибирской области обсудили на встрече президент России Владимир Путин и глава региона Андрей Травников.

Руководитель области отметил, что субъект развивается стабильными темпами. И с последнего визита президента в регион в 2018 году многое изменилось в лучшую сторону.

«Владимир Владимирович, (дела в регионе обстоят. — Прим. ред.) управляемо, стабильно, Новосибирская область продолжает развиваться. <…> За эти годы нам удалось существенно обновить инфраструктуру всех бюджетных отраслей: образования, культуры, спорта и, конечно же, медицины», — отметил Травников.

Например, в здравоохранении за это время увеличились мощности поликлиник и «первичного звена» на 35%. Также глава области напомнил, что при личной поддержке Путина был достроен перинатальный центр.

Все это позволило обеспечить доступность медицинской помощи, внедрить высокотехнологичную диагностику и привлечь более 1,3 тысячи новых врачей. Последнее частично достигнуто благодаря формату целевого обучения в вузах и региональной программе по строительству служебного жилья для специалистов, работающих в бюджетных сферах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин в рабочей поездке в Новосибирск посетил ЦКП «СКИФ» — уникального научного комплекса для исследований в физике, химии, биологии, а также создания принципиально новых материалов. Также президент присутствовал на заседании Совета по науке и образованию.

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