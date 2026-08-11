От идей к федеральным программам: АСИ отмечает 15-летие со дня создания

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Агентство стратегических инициатив не имеет аналогов в мире.

Фото, видео: Пресс-служба АСИ; 5-tv.ru

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Агентство стратегических инициатив отмечает 15-летие со дня создания

Сегодня 15 лет со дня своего создания отмечает организация, которая подарила нашей стране сотни молодых талантливых ученых, предпринимателей и тысячи успешных проектов. Это Агентство стратегических инициатив (АСИ), аналогов которому в мире нет. Через его сеть прошли более десяти миллионов россиян.

Это и форум «Сильные люди», и международная конференция по креативной экономике, конкурс российских брендов. Каждый из них — новый шаг сделать жизнь в России лучше, удобнее и интереснее. Одно из важнейших достижений — выстроенная связь бизнеса и власти в регионах.

«Коллеги помогают нам выстроить работу на федеральном уровне, потому что на основе этого мы построили все законодательные инициативы. А с другой стороны — работа с регионами, потому что коллеги транслируют эти модели в первую очередь на регионы, помогая нам с обратной связью, выстраивая коммуникацию», — сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Многие из инициатив стали федеральными программами и госстандартом — в бизнесе, образовании и социальной сфере. Например, создан Национальный инвестиционный рейтинг регионов. Идет преобразование системы работы больниц, поликлиник и многое другое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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