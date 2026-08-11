Wink покажет фильм об Андрее Доброве на фестивале ОРИДЖИНАЛ+ДОК

Документальный фильм «Москвич и другие москвичи» о журналисте и писателе Андрее Доброве войдет в программу IV Международного фестиваля документального контента стриминговых платформ ОРИДЖИНАЛ+ДОК, который пройдет 26–28 августа в Москве.

Лента посвящена профессиональному пути Андрея Доброва — ведущего аналитической программы «Добровэфире» на телеканале РЕН ТВ. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Фильм входит в цикл «Картотека. Писатели. Сшивание страны». Сквозной темой картины стали книги Андрея Доброва, главным героем которых является журналист и москвовед Владимир Гиляровский — автор мемуаров «Москва и москвичи».

В фильме представлены игровые эпизоды по мотивам произведений. Профессиональные актеры показывают сцены с участием Гиляровского, Федора Шаляпина, Александра Пушкина и княгини Веры Вяземской. В картине приняли участие критик Сергей Сызганцев и филолог Алексей Варламов. Образы исторических персонажей воплотили Сергей Галахов, Сергей Гребенников, Артем Нечепуренко и Дарья Коларж.

«Я журналист. А журналист и писатель — одного поля ягоды. Чехов был журналистом, Пушкин издавал журнал „Современник“, Толстой писал репортажи из Севастополя… В конце 1990-х я прочел много исторических детективов с реальными героями и захотел написать русскую серию», — рассказал Андрей Добров.

Премьера «Москвич и другие москвичи» состоится на фестивале ОРИДЖИНАЛ+ДОК, а также эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink. Фильм продолжит цикл «Картотека. Писатели. Сшивание страны».

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