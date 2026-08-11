«Вынуждены были делать сами»: Путин объяснил задержку запуска СКИФ

Владимир Путин объяснил задержку запуска СКИФ

России пришлось самостоятельно наладить выпуск части оборудования для запуска установки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирске.

Глава государства отметил, что сроки ввода мегаустановки немного сдвинулись из-за прекращения поставок некоторых зарубежных компонентов. По его словам, изначально часть оборудования планировалось получить от иностранных производителей, однако в итоге эти элементы были созданы внутри страны.

«Это произошло в том числе и потому, что некоторые части оборудования, которые мы планировали получить из-за рубежа, мы не получили и вынуждены были это делать сами», — сказал Путин.

СКИФ представляет собой современный источник синхротронного излучения, который предназначен для проведения высокоточных научных исследований. Установка позволит ученым изучать внутреннее строение различных материалов, наблюдать процессы на атомном уровне и получать данные о поведении веществ во время быстрых изменений.

Комплекс рассчитан на постоянную работу — исследователи смогут использовать его инфраструктуру круглосуточно. Возможности СКИФ будут востребованы не только в фундаментальной науке, но и в прикладных разработках.

С помощью установки специалисты смогут создавать новые медицинские препараты, изучать свойства материалов, а также исследовать исторические артефакты без риска повредить их.

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