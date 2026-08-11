«Это судьба»: Путин подчеркнул важность выбора профессии

Президент пообщался с учениками, которые уже определяются с будущим направлением и планируют поступление в ведущие вузы страны.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Путин подчеркнул важность выбора профессии
Выбор будущей специальности во многом определяет дальнейший жизненный путь человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.
Обращаясь к школьникам, глава государства пожелал им успехов и отметил важность осознанного подхода к профессиональному выбору.
«Выбор профессии — это выбор судьбы. Я желаю вам успехов», — сказал российский лидер.
Во время визита Путин также встретился с воспитанниками центра, которые совмещают получение образования с серьезными спортивными занятиями. Ребята рассказали президенту о своих планах после окончания учебы.
Многие выпускники намерены продолжить обучение в Новосибирском государственном университете, в том числе на физических, математических и других направлениях. Некоторые учащиеся рассматривают поступление в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.
В Новосибирск Путин прибыл вечером 10 августа с рабочим визитом. В рамках поездки президент планирует обсудить вопросы развития региона, а также темы науки и современных технологий. Предыдущий раз глава государства посещал область в августе 2018 года.
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