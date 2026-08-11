«Это судьба»: Путин подчеркнул важность выбора профессии

Путин подчеркнул важность выбора профессии

Выбор будущей специальности во многом определяет дальнейший жизненный путь человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.

Обращаясь к школьникам, глава государства пожелал им успехов и отметил важность осознанного подхода к профессиональному выбору.

«Выбор профессии — это выбор судьбы. Я желаю вам успехов», — сказал российский лидер.

Во время визита Путин также встретился с воспитанниками центра, которые совмещают получение образования с серьезными спортивными занятиями. Ребята рассказали президенту о своих планах после окончания учебы.

Многие выпускники намерены продолжить обучение в Новосибирском государственном университете, в том числе на физических, математических и других направлениях. Некоторые учащиеся рассматривают поступление в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.

В Новосибирск Путин прибыл вечером 10 августа с рабочим визитом. В рамках поездки президент планирует обсудить вопросы развития региона, а также темы науки и современных технологий. Предыдущий раз глава государства посещал область в августе 2018 года.

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