«Это судьба»: Путин подчеркнул важность выбора профессии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 76 0

Президент пообщался с учениками, которые уже определяются с будущим направлением и планируют поступление в ведущие вузы страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Путин подчеркнул важность выбора профессии

Выбор будущей специальности во многом определяет дальнейший жизненный путь человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.

Обращаясь к школьникам, глава государства пожелал им успехов и отметил важность осознанного подхода к профессиональному выбору.

«Выбор профессии — это выбор судьбы. Я желаю вам успехов», — сказал российский лидер.

Во время визита Путин также встретился с воспитанниками центра, которые совмещают получение образования с серьезными спортивными занятиями. Ребята рассказали президенту о своих планах после окончания учебы.

Многие выпускники намерены продолжить обучение в Новосибирском государственном университете, в том числе на физических, математических и других направлениях. Некоторые учащиеся рассматривают поступление в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.

В Новосибирск Путин прибыл вечером 10 августа с рабочим визитом. В рамках поездки президент планирует обсудить вопросы развития региона, а также темы науки и современных технологий. Предыдущий раз глава государства посещал область в августе 2018 года.

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