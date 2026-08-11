Депутата арестовали после обнаружения тела школьницы во дворе его дома

Депутата, во дворе дома которого обнаружили тело шестиклассницы, арестовали на два месяца. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, школьница пришла к дому Валентина Байды и попросила купить ей баллончики с газом. После этого девочка вдохнула содержимое баллончиков и потеряла сознание.

Как утверждается, мужчина попытался оказать ей помощь, однако после того, как понял, что школьница умерла, закопал ее тело в яме во дворе.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи продолжают выяснять все детали случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму тело школьницы обнаружили закопанным во дворе дома депутата и директора Чайкинского дома культуры Валентина Байды.

Школьницу начали искать после того, как 7 августа она уехала из дома на велосипеде и не вернулась. Впоследствии ее обнаружили на территории домовладения Байды в селе Чайкино Джанкойского района.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, он был задержан. Супруга подозреваемого Татьяна Байда заявила 5-tv.ru, что семья не располагает информацией об обстоятельствах произошедшего и не может комментировать ситуацию.

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