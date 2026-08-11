«Побочный эффект»: к чему может привести отказ Славы от трезвости

Психотерапевт Смолярчук: у певицы Славы наступает серотониновый дефицит

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская), решившая после нескольких месяцев трезвости снова позволить себе алкоголь, может столкнуться с ухудшением эмоционального состояния. Об этом заявила психотерапевт Ирина Смолярчук в беседе с 5-tv.ru.

Специалист подчеркнула, что не знакома со Славой лично и поэтому может говорить только о возможных причинах происходящего.

По мнению Смолярчук, одна из распространенных проблем при лечении депрессии возникает именно в момент улучшения самочувствия. Пациент начинает чувствовать себя лучше, возвращается интерес к жизни, появляется энергия, и на этом фоне человек может решить, что дальнейшая терапия ему больше не нужна.

«Как только им становится легче, они искренне уверуют, что препарат имеет токсичный и побочный эффект», — отметила психотерапевт.

По ее словам, после самостоятельного прекращения лечения симптомы способны вернуться с новой силой.

Говоря о Славе, специалист предположила, что у артистки может наблюдаться состояние, которое сопровождается сильным эмоциональным истощением, апатией и потерей способности получать удовольствие от привычных вещей.

«У нее происходит настоящий апатико-абулический синдром, где она чувствует абсолютное истощение нервной системы, абсолютное нежелание радоваться жизни. У нее наступает так называемый серотониновый дефицит. Ей не хватает внутренних гормонов радости, чтобы видеть облака, чтобы радоваться солнцу, своим близким», — пояснила эксперт.

По словам Смолярчук, алкоголь в случае Славы может временно тормозить импульсивные реакции, которые артистке сложно контролировать.

«Она человек <…> взрывной, трудно удерживающий эмоции. Поэтому, конечно, что касается употребления алкоголя, для нее это достаточно необходимая вещь, которая тормозит ее импульсы, поведенческие импульсы, которые она не может контролировать, из-за которых она имеет огромные социальные проблемы и последствия, репутационные последствия, потерю уважения, потерю людей, потому что она иногда бывает даже в гневе опасна, мы это видим», — добавила Смолярчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Слава больше не намерена придерживаться строгой трезвости. Во время отдыха с дочерью Сашей артистка призналась, что решила расслабиться и открыла мини-бар.

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