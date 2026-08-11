В Петербурге вспыхнула кровля ДК «Выборгский»

Кровля Дворца культуры «Выборгский» загорелась в Санкт-Петербурге, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

«11 августа в 16:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, улица Комиссара Смирнова, дом 15», — сказано в публикации.

Пламя охватило крышу пяти-шестиэтажного здания размером 90 на 90 метров. Из-за угрозы распространения огня спасатели повысили ранг пожара сначала до № 2, а затем до № 3.

К ликвидации возгорания привлекли 75 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в детской больнице в Подольске вспыхнул пожар.

Возгорание произошло в здании на улице Кирова, 38, на втором этаже. Спасатели в первую очередь занялись эвакуацией людей и ликвидацией огня. Из здания вывели 26 человек, в том числе 12 детей. По данным МЧС, открытое горение удалось ликвидировать. В работах участвовали около 40 специалистов и 16 единиц техники.

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