Сергей Собянин рассказал об обновлении районных парков и скверов

Собянин: Этнографическую деревню «Бибирево» преобразят в этом году

В 2026 году в Москве благоустроят несколько районных парков и скверов. О предстоящих работах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«В Москве идет программа обновления и озеленения крупных парков. При этом мы не забываем про районные парки и небольшие скверы возле жилых домов — они пользуются большой популярностью у местных жителей», — написал Собянин.

В Дмитровском районе обновят Ижорский сквер. Для детей сделают сразу три игровые зоны, а для взрослых установят качели и скамейки. Территорию дополнительно озеленят.

В Левобережном районе новый вид получит сквер у районного центра «Нева». Его оформят в духе русских народных сказок. Для любителей спорта установят площадку для стритбола, столы для настольного тенниса и оборудование для воркаута.

Преобразится и парк «Этнографическая деревня «Бибирево». В оформлении используют деревянные элементы и этнические мотивы. Рядом с водой появится зона отдыха с лежаками.

В Люблине благоустроят сквер имени А. Ф. Авдеева. Там приведут в порядок памятник летчику, Герою Советского Союза, а также обновят детские игровые площадки.

Большие изменения ждут парк имени Артема Боровика в Марьине. Специалисты отремонтируют мемориал, посвященный журналисту, оборудуют новые места для спокойного отдыха и детские площадки. Кроме того, здесь появится многофункциональный комплекс для уличных тренировок и занятий экстремальными видами спорта.

В Кунцеве рядом с аллеей 11 Героев Саперов установят тренажеры, фитнес-станцию с боксерской грушей и столы для настольного тенниса. Многофункциональную площадку летом можно будет использовать для игр с мячом, а зимой — превратить в каток. Для детей создадут игровые площадки и панда-парк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-востоке Москвы открылся новый детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников.

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