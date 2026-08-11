Сергей Собянин рассказал об обновлении районных парков и скверов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Для жителей Москвы сделают новые детские площадки, места для отдыха и зоны для спорта.

В Москве благоустроят парки и скверы

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Собянин: Этнографическую деревню «Бибирево» преобразят в этом году

В 2026 году в Москве благоустроят несколько районных парков и скверов. О предстоящих работах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«В Москве идет программа обновления и озеленения крупных парков. При этом мы не забываем про районные парки и небольшие скверы возле жилых домов — они пользуются большой популярностью у местных жителей», — написал Собянин.

В Дмитровском районе обновят Ижорский сквер. Для детей сделают сразу три игровые зоны, а для взрослых установят качели и скамейки. Территорию дополнительно озеленят.

В Левобережном районе новый вид получит сквер у районного центра «Нева». Его оформят в духе русских народных сказок. Для любителей спорта установят площадку для стритбола, столы для настольного тенниса и оборудование для воркаута.

Преобразится и парк «Этнографическая деревня «Бибирево». В оформлении используют деревянные элементы и этнические мотивы. Рядом с водой появится зона отдыха с лежаками.

В Люблине благоустроят сквер имени А. Ф. Авдеева. Там приведут в порядок памятник летчику, Герою Советского Союза, а также обновят детские игровые площадки.

Большие изменения ждут парк имени Артема Боровика в Марьине. Специалисты отремонтируют мемориал, посвященный журналисту, оборудуют новые места для спокойного отдыха и детские площадки. Кроме того, здесь появится многофункциональный комплекс для уличных тренировок и занятий экстремальными видами спорта.

В Кунцеве рядом с аллеей 11 Героев Саперов установят тренажеры, фитнес-станцию с боксерской грушей и столы для настольного тенниса. Многофункциональную площадку летом можно будет использовать для игр с мячом, а зимой — превратить в каток. Для детей создадут игровые площадки и панда-парк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-востоке Москвы открылся новый детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

21:25
Егор Корнев выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров баттерфляем
21:13
Лесной секрет долголетия: как грибы продлевают жизнь
21:04
В Москве водитель грузовика сбил пиар-директора «Москвички» и скрылся
20:52
Трамп поблагодарил Путина за освобождение американца Гилмана
20:45
Рассасывать по инструкции: как выбрать таблетки от боли в горле
20:30
Дробовик Курта Кобейна уничтожили спустя почти 30 лет после его смерти

Сейчас читают

Первые кадры с места ДТП: кто был за рулем разбившейся в Екатеринбурге Lamborghini
Вдребезги! Lamborghini врезался в здание в Екатеринбурге
Чтобы не тянул плечи: как выбрать рюкзак для первоклассника
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео