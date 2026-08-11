Сергей Собянин: ДНР подключилась к порталу поставщиков Москвы

Заказчики из Донецкой Народной Республики смогут проводить закупки на портале поставщиков Москвы. Государственные учреждения региона теперь смогут приобретать товары, работы и услуги у поставщиков из любого субъекта России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Предприниматели из ДНР работают на портале с 2023 года. За этот период они заключили почти 600 контрактов с заказчиками из разных регионов страны. Самый большой спрос пришелся на компьютерное, электрическое, электронное и оптическое оборудование, телекоммуникационные услуги», — написал мэр Москвы.

С начала 2026 года к порталу поставщиков подключились заказчики из Курской, Еврейской автономной и Липецкой областей. После присоединения ДНР общее число субъектов Российской Федерации, представленных на сервисе в качестве заказчиков, увеличилось до 47.

По вопросам, связанным с работой портала поставщиков, пользователи могут обратиться в круглосуточную службу поддержки или представительства сервиса в регионах.

Ранее мэр Москвы рассказывал, что в столичных компаниях прошли практику более 90 тысяч студентов московских колледжей.

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