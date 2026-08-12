Врачи 41 день спасали жительницу Пушкина, впавшую в кому после компота из ревеня

Минздрав: врачи Пушкина спасли пациентку, впавшую в кому после компота из ревеня

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова 41 день боролись за жизнь женщины, впавшей в кому после самолечения народными средствами. Ее госпитализировали с тошнотой и рвотой после пятидневного употребления компота из ревеня и поедания листьев этого растения — таким образом жительница Пушкина пыталась справиться с простудой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Сначала врачи заподозрили гастроэнтерит, но состояние пациентки ухудшалось: она стала вялой, с трудом вступала в контакт. Женщину перевели в реанимацию — лабораторные исследования показали признаки нарушения функции почек и печени. Пациентка впала в кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), начали инфузионную и антибактериальную терапию, а также продленную процедуру гемодиафильтрации (ГДФ, очищение крови. — Прим. ред.).

Параллельно с лечением медики искали истинную причину критического состояния больной. Помогли ее родственники — рассказали, что за пять дней до госпитализации женщина выпила три литра компота из больших листьев ревеня и съела два крупных листа в сыром виде. Этот сомнительный метод лечения прокомментировал главный анестезиолог-реаниматолог больницы, заведующий центром острых отравлений и главный внештатный токсиколог Минздрава Подмосковья Михаил Козиев.

«В листьях ревеня, особенно старых, содержится большое количество щавелевой кислоты. Она связывает в крови кальций, образует нерастворимые комплексы, почти как крупный песок. Этот оксалат кальция забивает почечные канальца и приводит к развитию почечной недостаточности. Кроме того, большие концентрации кислоты могут поражать печень, кожу и даже сердечную мышцу», — пояснил он.

Помимо токсического поражения центральной нервной системы (ЦНС), почек и печени, у пациентки развились токсическое поражение кожи, полинейропатия и кардиомиопатия с аритмией, потребовавшая проведения электроимпульсной терапии. Ей провели две процедуры трехдневной гемодиафильтрации, два коротких сеанса гемодиализа на аппаратах «искусственной почки», две процедуры плазмообмена и несколько сеансов ультрафиолетового облучения крови.

Сейчас состояние женщины стабильно, ее перевели в отделение терапии под наблюдение, впереди курс медицинской реабилитации. Другим любителям самолечения и народной медицины врачи напомнили: хоть случаи отравления ревенем и редки, важно внимательно относиться к тому, какая часть растения употребляется в пищу. Корни в скромных дозировках безопасны и могут даже принести польху благодаря их иммунным свойствам, но листья могут быть опасны для здоровья.

Ранее 5-tv.ru объяснял, что делать при отравлении арбузом или дыней. Если после употребления появляются тошнота, рвота, диарея, спазмы, слабость и повышенная температура, речь, возможно, идет о токсикоинфекции. Главная угроза — обезвоживание. И чаще всего причиной становятся бактерии, попавшие на поверхность при хранении или транспортировке, а также неправильное хранение разрезанного плода.

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