«Я чуть не помер»: Прохор Шаляпин отравился БАДом для улучшения сна

Певец Прохор Шаляпин отравился БАДом для улучшения качества сна

Певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал о неприятной ситуации, в которой оказался из-за попытки улучшить качество сна. Артист решил прибегнуть к помощи биологически активных добавок (БАД). По собственным словам, он выпил перед сном всего одну таблетку, хотя в аннотации к препарату было указано допустимое количество — две штуки. Но и этого оказалось достаточно для отравления.

Как отметил Шаляпин в личном блоге, он спит по девять часов, но только час из них — глубокий сон, а нужно минимум полтора часа, чтобы мозг успел отдохнуть и перезагрузиться. Чтобы исправить ситуацию и улучшить свое состояние, певец приобрел некий HTP-комплекс с витамином В, в том числе. На упаковке — отличный состав, сплошная польза, на деле — резкое недомогание после приема.

«Это не транквилизаторы, это не лекарство, это БАД. И можно было две таблетки выпить, я выпил одну, слава богу. И во мне 96 килограммов, я здоровый бык, извините, и вот так я чуть не помер. Поэтому я всех предостерегаю, ребят, проверяйте. Лучше наши российские берите, там хотя бы сертифицировано, хоть есть кому предъявить», — сказал Шаляпин корреспонденту 5-tv.ru.

Когда исполнитель жаловался подписчикам в социальных сетях, то признался — он пережил настоящую муку. Свое состояние он сравнил с опьянением, которое сопровождалось сильным головокружением. Артист знатно понервничал и на всякий случай связался со своим врачом, чтобы контролировать течение недуг.

«Я весь день ничего не хотел есть, ничего не хотел пить весь день, заставлял себя пить воду, и только через 36 часов после приема меня отпустило. Я был с доктором на связи. Я не просто так это рассказал, не для того, чтобы пропиариться, а чтоб предупредить людей», — заключил Шаляпин.

На рынке действительно может попасться опасный препарат, пусть даже это будет БАД из трав и других натуральных ингредиентов. Особенно рискуют те, кто заказывает подобные товары дистанционно у непроверенных продавцов, а не приобретает в аптеке. Кроме того, необходимо согласовывать прием любых БАДов и лекарственных средств с лечащим врачом и строго следить за дозировкой. Самолечение, которое помогло — это ошибка выжившего.

Ранее, писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин сообщил о готовности стать донором спермы вместо основателя Telegram Павла Дурова*, у которого, по собственным словам, благодаря донорству появились более 100 биологических детей. Он заявил, что согласился бы на это без сомнений.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.