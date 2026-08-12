В Дании у бюста Путина похитили голову через несколько часов после установки

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 44 0

Всего шесть часов памятник сохранялся в первозданном виде.

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

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Бюст президента России Владимира Путина установили в датском Орхусе в рамках рекламной акции, однако спустя несколько часов у скульптуры похитили голову.

Об этом 11 августа сообщил телеканал TV2.

«Шесть часов спустя голова статуи Путина была отрублена и украдена», — говорится в публикации.

Бюст российского лидера появился в одном из парков Орхуса в рамках рекламной акции местной радиостанции. После исчезновения части скульптуры радиостанция обратилась к слушателям с просьбой сообщить любую информацию о возможной краже.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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