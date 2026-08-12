Печень под ударом: три главных анализа крови для диагностики алкогольной болезни

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Даже при скрытом алкоголизме повышенный уровень ряда ферментов поможет обнаружить недуг.

Какие анализы крови указывают на алкогольную болезнь печени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Терапевт Бессуднов: одним из маркеров алкогольного поражения печени является ГГТ

При подозрении на алкогольную болезнь печени врач в первую очередь назначает печеночные пробы. Они помогают оценить, насколько хорошо работает орган. Ключевыми для выявления алкогольного поражения считаются три анализа: АСТ (аспартатаминотрансфераза), АЛТ (аланинаминотрансфераза) и ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза). Об этом журналистам издания Газета.ру рассказал врач-терапевт Дмитрий Бессуднов.

Базовый набор для первичной диагностики включает АСТ, АЛТ, ГГТ, билирубин, альбумин, щелочную фосфатазу, а также протромбиновое время и МНО (международное нормализованное отношение). Все эти показатели комплексно отражают состояние печени. Однако соотношение АСТ и АЛТ — один из ключевых маркеров, позволяющих заподозрить именно алкогольную природу поражения. В норме уровень АЛТ в крови обычно немного выше уровня АСТ или они примерно равны. При алкогольном гепатите картина меняется: уровень АСТ становится выше АЛТ, и их соотношение превышает 2:1.

Еще одним маркером алкогольного поражения является ГГТ. Этот фермент участвует в обмене аминокислот. Его активность в крови напрямую связана с употреблением алкоголя и считается одним из наиболее чувствительных маркеров алкогольного и токсического поражения печени. При регулярном употреблении спиртного уровень ГГТ повышается даже в тех случаях, когда другие печеночные ферменты остаются в норме, что делает его ценным инструментом для выявления скрытого алкоголизма.

При этом сами по себе анализы крови не могут с абсолютной точностью подтвердить, что повреждение печени вызвано именно алкоголем. Они лишь дают врачу основания заподозрить эту причину.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как восстановить поврежденную печень можно с помощью продуктов питания. Этот орган часто называют «тихим», так как он долго не подает сигналов о нарушениях, выполняя при этом множество функций — от контроля уровня сахара до регуляции гормонального фона. Осознание проблемы приходит лишь на стадии воспаления.

Если игнорировать малозаметные признаки сбоев в работе печени, последствия могут стать необратимыми. Правильно подобранная диета — профилактика через питание — способна улучшить ее состояние даже при начальных повреждениях.

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