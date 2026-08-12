Минпросвещения определило допустимый вес школьного рюкзака

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Какие нормативы для младших и старших классов?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Минпросвещения определили, насколько тяжело должно быть ученье для российских школьников. Там назвали допустимый вес рюкзака с учебниками.

Для младших классов он не должен превышать полутора килограммов, а форму иметь устойчивую, которая равномерно распределяет вес по спине. В третьих и четвертых классах рекомендуют носить сумки, не тяжелее двух килограммов. Это со всеми книгами и письменными принадлежностями. В пятых и шестых, уже разрешается два с половиной килограмма. В седьмом и восьмом - три с половиной.

Тяжелее всего традиционно старшеклассникам, там до четырех  кило.

Но на деле, все это только рекомендации. Сумки почти всегда тяжелее, тем более если школьник, например, берет с собой еду.

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