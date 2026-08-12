Владимир Машков выразил соболезнования семье актрисы Натальи Трубниковой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Артистка, известная по роли принцессы Мелисенты в фильме «31 июня», скончалась в своей московской квартире на 72-м году жизни.

Что Машков сказал о смерти актрисы Натальи Трубниковой

Фото: © РИА Новости/Василий Малышев

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Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков совместно с сопредседателем Валерием Гергиевым направили соболезнования в связи с кончиной актрисы Натальи Трубниковой. Официальное обращение было опубликовано на странице организации в соцсети VK.

В письме, адресованном родным и близким артистки, помимо слов поддержки авторы подчеркнули, что творческая биография Трубниковой тесно связана с Московским академическим Музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко, где она была одной из ведущих солисток и исполнила более 30 партий классического и современного репертуара.

«Миллионам зрителей актриса запомнилась по роли принцессы Мелисенты в культовом музыкальном фильме „31 июня“ (режиссер Леонид Квинихидзе. — Прим. ред.). Ее появления в фильмах „Формула любви“ и „12 стульев“ стали яркими эпизодами, вписав ее имя в историю советского и российского кинематографа», — отметили руководители Союза.

Наталья Трубникова появилась на свет 17 июля 1955 года в Москве. Она получила образование на балетмейстерском факультете ГИТИС, работала в театре, ее кинодебют состоялся в 1976 году в телефильме «12 стульев» — это была роль капитана корабля из воображения главного героя Остапа Бендера.

Всенародную любовь артистке принесла роль принцессы Мелисенты, она также снималась в картинах «Клоун» (1980), «Шляпа» (1981), «Смерть на взлете» (1982), «Формула любви» (1984), «Тайна Снежной королевы» (1986), «Фантазер» (1988), «Музыкальные игры» (1989), а также в сериале «Аляска Кид» (1993). Последней работой в кино для Трубниковой стал фильм-балет «Откровения» Михаила Лавровского, вышедший на экраны в 1994 году.

Ранее 5-tv.ru писал о творческом пути и жизненных испытаниях Натальи Трубниковой. Актриса скончалась 10 августа в своей московской квартире на семьдесят втором году — в полном одиночестве. После выхода фильма «31 июня» ей прочили большое будущее в кино, но карьера актрисы внезапно оборвалась, она исчезла с экранов и из публичной жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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