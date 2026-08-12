Киевский режим совершил еще один шаг на пути к героизации националистов. Останки главаря запрещенной ОУН* Евгения Коновальца эксгумировали в Нидерландах.

Украина готовится с почестями перезахоронить пособника фашистов. И как ни странно за этим с ужасом наблюдают уже не только из России, но из многих европейских стран, где Киев до сих пор называют союзником. Тему продолжит корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Евгений Коновалец пролежал на кладбище Роттердама 88 лет — нацисты любят это число. Первого лидера Организации украинских националистов похоронили в 1938 году, а 11 августа 2026 его прах потревожили.

Гроб несли юноши в шортах и гольфиках — скауты националистической организации «Пласт», бандеровский комсомол. Официальные лица администрации Зеленского выступали с грустными лицами.

«Он принадлежал к поколению украинцев, которые более 100 лет назад с оружием в руках отстаивали право украинской нации на существование», — заявила заместитель руководителя офиса президента Украины Ирина Верещук.

Евгений Коновалец — основатель кровавой ОУН, которая проиграла все битвы с вооруженным противником, но проявила себя в терроре против мирных граждан.

«Москали, жиды и ляхи» — именно так и в такой последовательности обозначал Коновалец врагов украинской нации и ради борьбы с ними заключил союз с германским Абвером.

«В Польше они считались террористами. Более того, они были террористами, просто по определению. Они совершали террористические акты. Украинские националы действовали исходя из доктрины необходимости создания украинского национального государства, которая базировалась на фашистских идеях», — подчеркнул писатель, журналист Евгений Норин.

Лидера ОУН ликвидировал советский разведчик Павел Судоплатов. Для этого ему пришлось под чужими документами внедриться в ОУН, став связным.

В 1938 году во время очередной встречи в Роттердаме, он передал Коновальцу коробку киевского шоколада, и через 10 минут она взорвалась. Позже Судоплатов признается, что этот способ придумал Сталин. В документальном фильме «Известий» под названием «Судоплатов. Хроники тайной войны глазами очевидца» легендарный разведчик подробно рассказал об операции.

«Говорит, угостите его. И вот у нас возникла идея таким образом, что я приеду на очередную встречу с ним и угощу его подарками нашими. Поехал в Киев, купил несколько коробок шоколада, передал в специальный отдел — отдел такой техники подрывной», — говорил Судоплатов.

Это не первый нацист, прах которого которого Зеленский перевозит в Киев. Первым был соратник Коновальца по ОУН — Андрей Мельник, которого эксгумировали в Люксембурге.

В мае Зеленский устроил пышные похороны и на этой почве испортил отношения с Польшей. Кароль Навроцкий даже лишил его высшей польской награды — ордена Белого орла.

С тех пор на всех встречах с украинскими официальными лицами польская сторона напоминает про реабилитацию нацизма.

«Вступление Украины в ЕС потребует, я думаю, от украинцев переосмысления всех аспектов своей истории. Просто так оно и есть. Это также означает называть геноцид геноцидом. Это история, от истории ни один народ не убежит», — подчеркивал депутат польского сейма Влодзимеж Чажастый.

Неофициальные лица в Польше высказываются менее дипломатично.

«Разве так хоронят преступников, тех, кто именно и подготовил Волынскую резню? Перевезти останки из Нидерландов на родину и похоронить этого шарлатана на Национальном военном мемориальном кладбище. И кто-то из вас скажет: „Да, но это не должно особо возмущать ни поляков, ни Польшу“. Я считаю, что как раз наоборот. Мы должны принимать меры», — заметил польский эксперт Томаш Пекельник.

Коновальцу еще повезло, что Судоплатов удержал его от греха и не дал дожить до Волынской резни. А ведь следующим, кого Зеленский перевезет, вероятно, станет Степан Бандера — еще более кровавый нацист. И тогда предсказать реакцию Польши будет очень сложно.

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*Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА) — экстремистские организации, запрещенные в России

**Кирилл Буданов – внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга