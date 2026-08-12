Умер актер из «Трансформеров» и «Фантазма» Рэджи Бэннистер

TMZ: в США умер актер из культового хоррора «Фантазм» Рэджи Бэннистер

В возрасте 80 лет ушел из жизни Реджинальд Гораций «Реджи» Бэннистер — американский актер и музыкант, получивший широкую известность благодаря роли продавца мороженого Реджи, сражающегося с Таинственным Высоким Человеком в культовой хоррор-франшизе «Фантазм». Об этом сообщили журналисты портала TMZ со ссылкой на супругу артиста Джиджи.

Бэннистер скончался 9 августа в своем доме в Крестлайне, штат Калифорния. В последние годы он боролся с тяжелыми недугами — деменцией с тельцами Леви и болезнью Паркинсона.

Герой «Фантазма», начиная с первой части 1979 года, стал визитной карточкой актера на всю жизнь. Во многом персонаж Реджи был основан на личности самого актера, а роль была написана режиссером Доном Коскарелли специально для Бэннистера.

Помимо этой культовой работы, Бэннистер появлялся в эпизодической роли в мультсериале «Трансформеры: Прайм», а также снимался в картинах «Ярость» (2007), «Бабба Хо-Теп» (2002) и комедии «Кенни и компания» (1976). Кроме актерской карьеры, Бэннистер был известен музыкальными проектами.

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