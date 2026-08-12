В Белгородской области с 2022 года погибли 622 человека из-за атак ВСУ
Только с начала 2026 года в результате атак погиб 191 мирный житель, включая четырех детей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С февраля 2022 года в результате атак ВСУ в Белгородской области погибли 622 человека, включая 27 детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в беседе с ТАСС.
«Украинские и западные боевики убили 622 белгородцев, в том числе 27 детей. Ранено 4 737 человек, из них 277 детей», — рассказал Шуваев.
По словам врио главы региона, с начала 2026 года по 10 августа в результате атак погибли 191 мирный житель, среди них четыре ребенка. Еще 1 651 человек получил ранения, включая 70 несовершеннолетних.
Шуваев также сообщил, что более 5,6 тысячи жителей Белгородской области, потерявших жилье из-за атак ВСУ или вынужденно покинувших опасные территории, получили компенсации.
«К настоящему времени 5 627 собственников, которые потеряли жилье или вынуждены были переехать из опасных мест, получили выплаты в форме жилых помещений и на специальные счета, 5 072 из них уже проживают в новых домах или квартирах», — заключил он.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам. Для ударов по субъектам России применяются беспилотники и ракетные средства, говорится в материале.
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