Обломки беспилотников упали на шесть жилых домов в Новороссийске
Пострадали мирные жители.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Обломки беспилотников упали на несколько объектов в Новороссийске, среди которых шесть жилых домов и коммерческое здание.
О последствиях падения обломков 12 августа сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
«В Новороссийске обломки БПЛА попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате произошедшего пострадали мирные жители.
Другие подробности случившегося не приводятся.
Российские регионы на регулярной основе подвергаются атакам со стороны Украины. Атаки начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Незалежная для ударов по субъектам России применяет беспилотники и обстреливает приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что Нижнекамск подвергся массированной атаке дронов ВСУ. Противник ударил по промышленным предприятиям и по объектам гражданской инфраструктуры. Известно также, что в результате атаки пострадали 39 человек, 13 — погибли.
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