Обломки беспилотников упали на шесть жилых домов в Новороссийске

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 37 0

Пострадали мирные жители.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обломки беспилотников упали на несколько объектов в Новороссийске, среди которых шесть жилых домов и коммерческое здание.

О последствиях падения обломков 12 августа сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«В Новороссийске обломки БПЛА попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате произошедшего пострадали мирные жители.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Российские регионы на регулярной основе подвергаются атакам со стороны Украины. Атаки начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Незалежная для ударов по субъектам России применяет беспилотники и обстреливает приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нижнекамск подвергся массированной атаке дронов ВСУ. Противник ударил по промышленным предприятиям и по объектам гражданской инфраструктуры. Известно также, что в результате атаки пострадали 39 человек, 13 — погибли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

3:35
Умер актер из «Трансформеров» и «Фантазма» Рэджи Бэннистер
3:06
Владимир Машков выразил соболезнования семье актрисы Натальи Трубниковой
2:50
Обломки беспилотников упали на шесть жилых домов в Новороссийске
2:38
Минпросвещения определило допустимый вес школьного рюкзака
2:12
Печень под ударом: три главных анализа крови для диагностики алкогольной болезни
1:50
«Яндекс Пэй» удалили из из магазина приложений App Store

Сейчас читают

Первые кадры с места ДТП: кто был за рулем разбившейся в Екатеринбурге Lamborghini
Не игрушка на перемене: как выбрать смартфон для первоклассника
Горькая судьба принцессы Мелисенты: одинокий закат жизни Натальи Трубниковой
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео