Марко Рубио призвал подходить к изучению данных об НЛО со всей серьезностью

К изучению неопознанных летающих объектов необходимо относиться со всей серьезностью. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в ходе подкаста Кэти Миллер, супруги заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера. Отвечая на вопрос о теориях заговора, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что давно и абсолютно искренне интересуется темой НЛО.

Как отметил Рубио, это странная тема, но она важна, потому что Пентагон и другие военные ведомства уже давно не придают ей должного значения. Некоторые коллеги госсекретаря тоже посмеиваются, когда он поднимает подобные вопросы. Но есть шанс, что после обнародования отчетов о случаях, связанных с НЛО, ситуация изменится.

«Я не думаю, что мы можем позволить стигматизации помешать нам найти ответ на очень важный вопрос. Что вы хотите, чтобы мы с этим сделали? Я хочу, чтобы мы отнеслись к этому серьезно и разработали соответствующий процесс», — заявил Рубио.

По его мнению, каждый инцидент необходимо анализировать сразу после поступления данных, затем каталогизировать и искать ответ — что это было. Возможно, очень простой, а может, и нет. Рубио не считает уфологию одной из теорий заговора. Но он знает, что над американскими военными объектами «что-то летает», и оно не принадлежит США. И если бы администрация Дональда Трампа что-то узнала, жители страны не остались бы в неведении. Президент непременно занялся бы этим плотно и выступил с обращением в прайм-тайм с фото и видео.

Первая часть архивных материалов об НЛО была обнародована Пентагоном 8 мая, в ведомстве пообещали продолжать публикацию дополнительных файлов на постоянной основе. Пятый пакет документов ведомство опубликовало 7 августа, в том числе несколько видеозаписей, снятых на Ближнем Востоке. На одном из роликов, датированном прошлым годом, запечатлен шар, пролетающий над жилыми домами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Пентагон рассекретил дело о падении НЛО с человеческим телом в Бразилии. На одежде погибшего обнаружили надписи, которые не удалось расшифровать.

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