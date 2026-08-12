Работа расчетов барражирующих боеприпасов «Куб». Лучшее видео из зоны СВО

Боевое дежурство ведётся круглосуточно, а поставленные задачи выполняются вопреки метеоусловиям.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчёты барражирующих боеприпасов «Куб» войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск
«Запад» в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорные пункты и пункты управления БпЛА подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении.
Военнослужащие расчета барражирующего боеприпаса «Куб» войск беспилотных систем в составе 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач на краснолиманском направлении СВО выявили и поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) противника и скопление живой силы ВСУ.
В результате воздушной разведки были вскрыты замаскированные позиции и место сосредоточения личного состава националистов.
Разведывательные данные в режиме реального времени поступили на командный пункт БпЛА. После получения целеуказания оператор барражирующих боеприпасов выполнил ввод координат, произвел баллистические расчеты и установил устойчивый канал связи с бортом.
Инженерно-технический состав оснастил изделие осколочно-фугасной боевой частью и провел предполетную подготовку. По завершении цикла подготовки были произведены пуски нескольких барражирующих боеприпасов в район цели.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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