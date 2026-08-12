Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в учениях Тихоокеанского флота

Владимир Путин несколько часов назад прибыл в Южно-Сахалинск. Главная цель поездки президента - участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

Маневры начались 4 августа и стали одними из крупнейших в этом году. Задействованы более 60 кораблей, судов и подводных лодок, а также авиация. 13 тысяч военнослужащих отрабатывают действия по защите дальневосточных рубежей нашей страны - в северо-западной части Тихого океана, акваториях Японского и Охотского морей.

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